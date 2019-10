Oude Westmeerbeekseweg afgesloten met betonblokken (want plastic paaltjes werden doorzaagd) Wouter Demuynck

04 oktober 2019

17u29 0 Westerlo Sinds dinsdag is de Oude Westmeerbeekseweg in Heultje (Westerlo) ter hoogte van het kruispunt met Goorbossen afgesloten voor autoverkeer. Het gemeentebestuur plaatste de proefopstelling om het sluipverkeer, dat vaak ook te snel reed, te weren uit de straat. Na zes maanden zal er een evaluatie volgen.

Sinds maart 2018 stonden er in de straat asverschuivingen, maar uit het buurtoverleg van eind mei 2019 bleek dat die niet het gewenste effect hadden. De buurtbewoners ervaarden dat het verkeer er toch nog te snel reed en dat het aantal voertuigen niet was afgenomen. Daarom besloot het bestuur om de Oude Westmeerbeekseweg net voor Goorbossen - komende van Industrieweg - te breken voor het autoverkeer. In eerste instantie waren dat dinsdag drie plastic paaltjes, maar die werden al snel afgezaagd door iemand die het duidelijk niet eens was met de maatregel. De gemeente zag zich zo genoodzaakt de grove middelen boven te halen en twee betonblokken te plaatsen.

“Heel wat alternatieve voorstellen - zoals kussens op de rijbaan, meer politiecontrole en snelheidsinformatieborden - om het verkeer uit de straat te weren en om de snelheid naar beneden te halen passeerden de revue”, klinkt het bij het bestuur. “Het voorstel om de straat te breken ter hoogte van Goorbossen kon op een brede consensus van de aanwezigen rekenen. De buurtbewoners verwachten dat daardoor het verkeer uit de straat geweerd wordt en dat er ook niet noodzakelijk nieuwe verkeersstromen via de Pastorijstraat of Hogeheide ontstaan. Daarvoor zijn deze woonstraten minder interessant.” De evaluatie van de proefopstelling volgt na zes maanden. Daarbij zullen ook de bewoners van Goorbossen, Hogeheide en Pastorijstraat betrokken worden.

Oppositieraadslid Frans De Cock (Open&Positief Westerlo), tevens inwoner van Heultje, stelt zich evenwel vragen enkele vragen bij de maatregel. “Met het democratisch gehalte heb ik wel een probleem, want enkel de bewoners van de straat zelf kregen een uitnodiging voor het buurtoverleg, de bewoners van de zijstraten niet. Het afsluiten van de straat is ook zeer drastisch, die als gevolg heeft dat het verkeer langs het centrum moet en daar is het al druk. Niettemin heb ik wel begrip voor de bewoners van de Oude Westmeerbeekseweg, die hinder hebben van het verkeer.”