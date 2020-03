Optredens vallen weg door coronacrisis, dus zingen Sasha & Davy live op sociale media: “Hebben zelfs al een slaapkamerconcert geven”

Westerlo

Davy Gilles (44) en zijn vrouw Sasha Rosen (41), tevens zijn muzikale wederhelft, zitten werkloos thuis in Zoerle-Parwijs (Westerlo) nu hun optredens door de coronacrisis in het water vallen. Wij vroegen hen hoe ze omgaan met de zogenaamde. Die leegte in hun agenda vullen ze alvast op met optredens op sociale media om toch een zekere binding met de fans te behouden.