Opluchting bij horeca na bijstellen van coronamaatregelen: “Dit maakt het draaglijker, tussen 23 en 1 uur kan er nog goed worden verdiend” Wouter Demuynck

12 augustus 2020

19u56 0 Westerlo De horeca in de provincie Antwerpen reageert uiteraard opgelucht op de bijstellingen van de coronamaatregelen. Zo ook Lorenz Fransen, uitbater van café Jake’s Place in Westerlo. “Van mij mocht het sluitingsuur tot 3 uur gaan, maar deze versoepeling maakt het wel al draaglijker.”

Provinciegouverneur Cathy Berx kondigde woensdag aan dat de horeca pas om 1 uur moet sluiten in plaats van 23 uur en dat de verplichte tafels van vier worden vervangen door tafels van maximaal tien personen. “Deze versoepeling maakt het uiteraard wel draaglijker. Tussen 23 en 1 uur kan er nog goed geld worden verdiend met dit weer. Mensen komen immers pas later buiten om verfrissing te zoeken met een lekker fris pintje erbij”, aldus de Westelse cafébaas Lorenz Fransen.

Sluitingsuur

Voor Fransen hadden de wijzigingen nog wat verder mogen gaan. “Van mij mocht het sluitingsuur tot 3 uur gaan, want nu gaan de mensen misschien alsnog met mini-bubbeltjes thuis verder drinken omdat ze nog niet uitgefeest zijn. Al snap ik ook wel dat dit wordt doorgevoerd om de zatlapperij tegen te gaan. Hoe dan ook is het altijd beter als dit op café gebeurt met de nodige ontsmetting en mondmaskers op als ze naar het toilet gaan. Die verantwoordelijkheid wil ik gerust op mij nemen, want elke keer als ik aan mijn tapkraan mag trekken is het telkens weer een stapje dichter tot een goede omzet van de dag.”

Cocktails

In coronatijden is het voor de horeca niet evident om het hoofd boven water te houden. De uitbaters moeten vaak creatief uit de hoek komen. “Ik ben cocktails aan het serveren om zo ook een beetje met de zomerbars te kunnen concurreren en dat lukt vrij goed doordat we hier in Westerlo een leuke cafécultuur hebben met goede vaste klanten. We hopen dat iedereen zich aan de regels houdt zodat we snel terug de muziek een beetje harder kunnen zetten en er terug kan worden gedanst en geknuffeld. In de Kempen houden ze zich alvast heel goed aan de regels om die onzichtbare vijand zo snel mogelijk de kop in te drukken.”