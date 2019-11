OpKikkerDag ter ere van Milo (6) doet kinderen met een aandoening opfleuren: “Het was een topdag” Wouter Demuynck

04 november 2019

13u48 0 Westerlo In de Zoerla in Zoerle-Parwijs (Westerlo) stond zondag de eerste editie van de OpKikkerDag op het programma. Dankzij het initiatief van de vzw Helden voor Helden konden tal van kinderen met een chronische of levensbedreigende ziekte genieten van allerlei leuke workshops.

De vzw Helden voor Helden werd vorig jaar opgericht ter ere van Milo Van Regenmortel, de 6-jarige jongen uit Herselt die op 4 november 2018 zijn strijd tegen neuroblastoom verloor. De organisatie heeft als doel om de talenten van kinderen met een chronische of levensbedreigende ziekte te ontwikkelen door voor hen leuke activiteiten te organiseren. De OpKikkerDag vond dag op dag bijna een jaar na het overlijden van Milo plaats en gold dan ook als een eerbetoon aan de dappere jongen.

Gratis workshops

Dankzij inkomsten van eerdere activiteiten, kon Helden voor Helden de talrijke workshops in de Zoerla gratis aanbieden aan kinderen met een aandoening en hun gezin. Uiteraard was iedereen welkom om deel te nemen, aan de democratische prijs van één euro per workshop. Er was in elk geval voor ieder wat wils. De kinderen konden zich amuseren met muziekinitiaties, een reptielenhoek, goocheltrucs en moderne dans. In een simulator leerden ze zweefvliegen en Technopolis bracht twee voorstellingen van De Grote Wetenschapsshow. Daarnaast was er nog een heleboel randanimatie, met onder meer foodtrucks, springkastelen en kindergrime.

De OpKikkerDag kon op grote belangstelling rekenen. De organisatie blikt dan ook tevreden terug. “De eerste editie van onze OpKikkerDag, ter ere van Milo Van Regenmortel, was een groot succes. Bedankt daarvoor aan alle helden, bezoekers, deskundige workshophouders en vrijwilligers. Met liefde voor elkaar, vol enthousiasme en met één gezamenlijk doel hebben we er een topdag van gemaakt.”