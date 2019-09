Oevelse Nona (11) mag naar WK tumbling Zondag spaghettidag om dure reis te helpen financieren Kristof De Cnodder

10 september 2019

De 11-jarige Nona Horemans uit Oevel mag in december van dit jaar naar het WK tumbling in het Japanse Tokyo. Aan dat avontuur is wel een serieus kostenplaatsje verbonden. Om wat geld in het laatje te brengen, organiseert Nona’s familie zondag een spaghettidag in de Oevelse dorpszaal Biehal.

Tumbling is een vorm van gymnastiek die op een grote, verende mat wordt uitgeoefend. Nona Horemans is een echt talent in deze sport, want ze werd in het verleden al Kempens, provinciaal, Vlaams en Belgisch kampioene in haar leeftijdscategorie. Eind dit jaar wacht een nog veel grotere uitdaging: het wereldkampioenschap in Tokyo. Hoewel Nona in de voorbije maanden wat sukkelde met blessureleed kon ze zich onlangs toch plaatsen voor het WK.

“Dat is natuurlijk fantastisch”, zegt een trotse vader Steven. “Wel is het zo dat de reis en het verblijf een pak geld kosten. De deelnemers moeten die som uit eigen zak betalen. Daarom organiseren we nu een spaghettidag om de trip te helpen financieren.” Eters zijn zondag welkom in de Biehal tussen 11.30 en 14 uur en tussen 17 en 21 uur. Vooraf inschrijven is niet nodig.