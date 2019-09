Nordine (41) schrijft boek over haar leven met MS: “Chronisch ziek zijn en mama zijn: het kan” Wouter Demuynck

09 september 2019

18u47 12 Westerlo Zeventien jaar nadat bij haar MS werd vastgesteld, heeft Nordine Claes (41) uit Voortkapel (Westerlo) het boek ‘Chronisch ziek, chronisch moe(der)’ uitgebracht. Haar talrijke ervaringen met de ziekte pende ze neer om het begrip voor chronisch zieke personen te vergroten en vooral om te tonen hoe het is om als mama die ziekte te moeten meedragen. De opbrengst van het boek gaat volledig naar wetenschappelijk onderzoek rond de ziekte.

Sinds haar diagnose van zeventien jaar geleden kroop Nordine regelmatig in de pen om allerlei gebeurtenissen van zich af te schrijven. Toen ze vorig jaar lid werd van een Facebookgroep voor lotgenoten, merkte ze dat er vele vragen terugkwamen waarmee zij ook had geworsteld. “Over de vragen die zij stelden, had ik vaak iets geschreven. Het was eigenlijk nooit de bedoeling om een boek te schrijven, maar uiteindelijk heb ik het toch gedaan omdat ik hoopte dat anderen er herkenning in zouden kunnen vinden", gaat Nordine van wal.

“Een andere reden was om het onbegrip naar chronisch zieke mensen toe te verbeteren. Ik schrijf stukken over de zichtbare problemen, maar ook over de onzichtbare zaken. De mensen denken al snel dat ik niks heb en dat ik een luxeleventje leid, en dat is wel een frustratie van mij. Zo schrijf ik over hoe mensen reageren op mijn zichtbare handicap - voor langere uitstappen gebruik ik een rolstoel - maar ook over welke reacties je krijgt als je met een gehandicaptenkaart parkeert. Ik zie er namelijk niet echt ziek uit.”

Toen Nordine de diagnose kreeg, probeerde ze in eerste instantie haar ziekte te vergeten. “Ik had geen tijd om ziek te zijn en wilde het ontkennen. Maar daarna volgden verschillende opstoten. MS is een zenuwziekte, waardoor je ontstekingen krijgt in het centraal zenuwstelsel. Dat kan op je ogen slaan, je kan het gevoel in je vingers verliezen... gaandeweg kwamen er meer opstoten en heb ik het leren aanvaarden. Op dit moment lijk ik helemaal niet ziek, tenzij ik in een rolstoel zit. Maar eigenlijk gaat het niet zo heel goed. Recent heb ik een opstoot gekregen waardoor ik geen gevoel in mijn voeten heb. Voordien herstelde ik steeds redelijk goed, maar ik vrees dat dit blijvend zal zijn.” Door haar ziekte kan Nordine bovendien haar job als kleuterleidster al 14 jaar niet meer uitoefenen. “Het was kiezen tussen mijn twee zonen - intussen 14 en 12 - of mijn klasje, want het is niet bepaald een rustig beroep. Ik heb voor mijn kinderen gekozen, maar wel met veel hartpijn.”

Het leven van een MS-patiënt als mama komt ook uitgebreid voor in het boek van Nordine. Ze vertelt er onder meer hoe haar kinderen reageerden toen niet alles haar nog lukte. “Ik probeerde al een tijdje zwanger te worden. Toen ik die diagnose kreeg, hebben we eventjes getwijfeld of we ermee verder zouden gaan. Het is immers zo'n onvoorspelbare ziekte: je weet niet wie je bent binnen een half jaar, of zelfs een half uur, of op welke plaats er opeens een functie uitvalt. Uiteindelijk besloten we om toch verder te doen en daar ben ik achteraf gezien blij om. Ik ben op zoek gegaan naar getuigenissen van andere jonge mama’s hierover, maar ik vond er heel weinig over. Daarom hoop ik dat er mama’s zien die het boek lezen en zien dat het kan: ziek zijn en mama zijn. Er komen moeilijke stukken in voor, maar ook grappige stukken komen aan bod. Tegenover mijn zonen heb ik altijd een groot schuldgevoel gehad: hun mama kon bijvoorbeeld nooit mee ver wandelen of mountainbiken. Maar ze gaven aan dat ze ermee opgegroeid zijn en dat niet erg vinden. Dat is toch een hele opluchting voor mij.”

‘Chronisch ziek, chronisch moe(der)’ is opgebouwd als een dagboek, met korte anekdotes in chronologische volgorde. Het boek, uitgebracht in eigen beheer, is een hardcover met iets dikkere bladzijden zodat ook MS-patiënten met verdoofde vingers het boek kunnen lezen. De opbrengst van het boek gaat volledig naar wetenschappelijk onderzoek naar MS. Inmiddels is de eerste druk van 100 boeken al volledig uitverkocht en slinkt ook de voorraad van de tweede druk. Daarom is inmiddels al een derde druk met nogmaals 100 boeken besteld. Wie het boek van 15 euro wil bestellen, kan een privé-bericht sturen naar de Facebookpagina ‘Chronisch ziek, chronisch moe-der’ of mailen naar chronischmoeder@outlook.com.