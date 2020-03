Nieuwe gemeentelijke website wordt gevierd met stuk taart Wouter Demuynck

02 maart 2020

15u55 1 Westerlo De lancering van de nieuwe gemeentelijke website van Westerlo werd maandag gevierd met een grote taart die de nieuwe hoofdpagina van de website afbeeldt. De nieuwe website vervangt en integreert de oude websites van de gemeente en het OCMW.

Schepen van ICT Clyde Tai-Apin (CD&V) en schepen van Communicatie Kelly Verboven (CD&V) kregen de eer om de grote taart aan te snijden en te verdelen onder de pers, het schepencollege, de redacteurs van de website en de diensthoofden.

Vier centrale elementen

De afbeelding van de hoofdpagina die op de taart prijkt geeft al een voorsmaakje van de website. “Daarop staan vier zaken centraal: het meldpunt voor vragen en opmerkingen, de webshop voor de aankoop van tickets voor allerlei activiteiten, de openingsuren en het e-loket. Daaronder vind je nieuws en activiteiten over en in Westerlo”, zegt communicatieverantwoordelijke Christophe Sproelants.

Door op de menuknop bovenaan te klikken kom je terecht bij de domeinen vrije tijd, welzijn en gezondheid, wonen en leven, werken en ondernemen, onderwijs en kinderopvang en bestuur en organisatie.

Vijfde versie

Het gaat om de vijfde versie van de gemeentelijke website, die in 1999 werd opgestart. “Elke maand halen we 20 tot 25.000 bezoekers. Hopelijk kan dat aantal met de nieuwe website nog verder uitbreiden.” De hele maand maart staat nog in het teken van het verder verbeteren van de website. Wie nog ruimte voor verbetering ziet, kan onderaan rechts op het ‘gouden ventje’ klikken en zijn of haar opmerkingen doorgeven.