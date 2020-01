Nieuwe bomen in Acaciastraat, Berkenstraat, Esdoornstraat en Meidoornstraat Wouter Demuynck

23 januari 2020

23u37 0 Westerlo De gemeente Westerlo gaat de 130 straatbomen in de Acaciastraat, Berkenstraat, Esdoornstraat en Meidoornstraat in Voortkapel vervangen door nieuwe bomen. Die afspraak werd gemaakt op een buurtvergadering. In de Meidoornstraat komen bolplatanen, in de drie andere komen er bollindes.

De oude bomen worden in de loop van de volgende weken geveld en afgevoerd. Enkele dagen later worden de boomwortels uitgefreesd. “De nieuwe bomen worden aangeplant tegen het einde van de winter. Het is de bedoeling om voor elk perceel minstens één nieuwe boom te planten”, klinkt het bij het bestuur.

De bewoners kunnen mee de plaats van de straatbomen bepalen.