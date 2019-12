N-VA wil oplossing voor duivenoverlast in Zoerle-Parwijs: “Kan grote schade aan gebouwen aangericht worden” Wouter Demuynck

02 december 2019

19u25 0 Westerlo Volgens N-VA Westerlo moet er een oplossing komen voor de duivenoverlast in het centrum van Zoerle-Parwijs (Westerlo). Zij ijveren ervoor om het geneesmiddel R-12, gemengd met maïs, te voederen aan de duiven zodat het uitkomen van hun bevruchte eieren verhinderd wordt. De meerderheid erkent het probleem, maar is niet gewonnen voor de wijze van aanpak.

Op de gemeenteraad vroeg raadslid Bert Wellens een oplossing voor de duivenoverlast in Zoerledorp, vooral aan Sint-Antoniuspleintje, in Zoerle-Parwijs (Westerlo). “De venstertabletten, zonnepanelen, daken en stoep liggen vol met uitwerpselen van de duiven. Die bevatten salpeterzuur, waardoor er grote schade kan aangericht worden aan de gebouwen. Ook brengen duiven parasieten, bacteriën en ziekten met zich mee”, stelt Bert Wellens (N-VA).

Voederdispenser

Aan de kerk van Zoerle-Parwijs werden eerder al duivenpinnen geplaatst, maar Wellens meent dat het probleem zich zo alleen verplaatste. Hij stelt daarom voor om gebruik te maken van het geneesmiddel R-12, dat gemengd zou worden met maïs. “Als vogels de actieve stof, nicarbazine, in voldoende hoge mate binnenkrijgen, wordt het uitkomen van bevruchte eieren verstoord of verhinderd. Het voederen kan gebeuren door gebruik te maken van een automatische voederdispenser, die het mogelijk maakt om iedere dag, op eenzelfde tijdstip, een juiste hoeveelheid maïs te voederen en zo de conditionering van de duiven te verbeteren.”

“Niet zo veilig”

Zowel oppositiepartij Open&Positief Westerlo als schepen van Dierenwelzijn Kelly Verboven (CD&V) uitten hun bedenkingen bij de methode. “Het gaat om een niet zo veilig geneesmiddel dat dus streng gecontroleerd zou moeten worden door een dierenarts”, gaf raadslid Myriam Valgaeren (Open&Positief Westerlo), zelf dierenarts, aan. “Er vliegen bovendien ook duiven van duivenmelkers rond en het geneesmiddel zelf zorgt voor enkele bijwerkingen.”

Het gemeentebestuur gaat in overleg met sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen om te bekijken wat de beste oplossing is. “Het probleem is al langer gekend. We hebben al enkele initiatieven genomen, zoals een bewonersbrief met tips om nesten te voorkomen. De pinnen aan de kerk hebben de duiven inderdaad verplaatst, maar we hebben ook onze bedenkingen bij het geneesmiddel. Niet enkel duiven van duivenmelkers kunnen eraan, maar ook andere soorten vogels”, aldus Kelly Verboven.