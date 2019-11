N-VA pleit voor meer holebivriendelijke initiatieven: “Thema bespreekbaar maken bij jongeren” Wouter Demuynck

28 november 2019

19u57 0 Westerlo Op de gemeenteraad in Westerlo pleitte oppositiepartij N-VA voor meer holebivriendelijke initiatieven in de gemeente. Het gemeentebestuur meldde dat er een project in samenwerking met het (kunst)onderwijs op til staat.

In mei, ter gelegenheid van de Dag tegen Holebi- en Transfobie, kwam er aan de schoolomgeving van de middenschool van Sila Westerlo al een regenboogzebrapad onder impuls van N-VA. De partij wil echter nog meer initiatieven rond het thema.

Bespreekbaar maken

“Met ludieke acties willen we in de eerste plaats de holebi-gemeenschap een hart onder de riem steken, maar we willen het thema ook vooral bespreekbaar maken onder jongeren. Als leerkracht ben ik ervan overtuigd dat er nood is aan zulke initiatieven. Er zijn nog steeds jongeren die zich schamen voor hun geaardheid of er niet over durven praten en dat is bijzonder jammer”, aldus N-VA-raadslid Giel Van den Broeck.

“Daarom denken we bijvoorbeeld aan een tekenwedstrijd in lagere scholen en in de kunstacademie, meer regenboogzebrapaden, buttons voor gemeentelijke medewerkers of de gemeentelijke website die een weekje in de regenboogkleuren gekleed wordt. Op die manier willen we de Dag tegen Holebi- en Transfobie, op 17 mei, extra in de kijker zetten.”

Muurschildering in regenboogkleuren

Het gemeentebestuur reageerde positief op het pleidooi van N-VA en kon bij monde van schepen van Gelijke Kansen Tinne Wuyts (CD&V) melden dat er een project op til staat.

“De Kunstencampus is vorig jaar ook gestart met een volwassenenafdeling, met onder meer opleidingen schilderkunst en grafische vormgeving. De directie ziet het als een opportuniteit dat de volwassenen samen met de jongeren hun afdeling in the picture zetten. Samen met de leerkrachten gaan we nog brainstormen over ideeën om ze in het leerplan van 2020 op te nemen. Een van de ideeën is om in de voetgangerstunnel onder meer een muurschildering dat vertrekt vanuit de regenboogkleuren en een 3D-kunstwerk te maken. We zien dit project bovendien iets ruimer en willen graag werken rond verdraagzaamheid in het algemeen.”