N-VA ijvert voor fietszone in Westerlo-centrum Wouter Demuynck

19 september 2019

18u58 0 Westerlo Op de gemeenteraad van maandagavond ijverde oppositieraadslid Bert Wellens (N-VA) ervoor om van Westerlo-centrum een fietszone te maken. Dat is een zone waar dezelfde regels gelden als in een fietsstraat.

Volgens N-VA zou het centrum van Westerlo veiliger worden door er een fietszone van te maken. “Bij alle invalswegen naar het centrum eindigt het fietspad op de rijbaan. Hierbij denken we dan bijvoorbeeld aan het fietspad ter hoogte van jeugdhuis Phoenix, waar automobilisten het kruispunt tegen hoge snelheid oversteken om de fietser nog snel voor te zijn", aldus raadslid Bert Wellens (N-VA).

Ook aan het Gildenhuis en de kunstacademie kunnen er volgens Wellens gevaarlijke situaties ontstaan. “Op verschillende plaatsen is de rijweg zo smal dat het onverantwoord is met de wagen de fietser voorbij te steken. Toch proberen automobilisten dat alsnog, zodat de fietser vaak noodgedwongen naar de zijkant moet en zich dan op een kleine afstand bevindt tussen geparkeerde en rijdende voertuigen. De zone zou dan aanvangen vanaf de bloembak ter hoogte van de kunstacademie, in de St.-Lambertusstraat vanaf het Gildenhuis, in de Nieuwstraat vanaf de Phoenix en in de Polderstraat vanaf het kruispunt met de Hoveniersstraat.”

Schepen van Mobiliteit Kristof Welters (CD&V) was het idee niet ongenegen. “Eerst moeten we nog de tellingen afwachten van het aantal fietsers en auto’s in het centrum van Westerlo. Daarnaast moeten we bekijken wat waar de beste optie is. Zo kan het stukje Boerenkrijglaan in het centrum, richting café Trawantel, een ideale fietsstraat zijn omdat daar eenrichtingsverkeer geldt. Het stuk vanaf het dorp richting de kerk, met dubbele rijrichting, is dan weer te breed voor een fietsstraat. Daar zou een zone 30 wellicht een beter alternatief zijn. Ik kan wel beloven dat we iets gaan in het centrum, maar we moeten bekijken of we fietsstraten en zone 30 combineren of voor een van beide kiezen.”