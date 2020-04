Musical ‘1830' aan kasteel De Merode uitgesteld naar zomer van 2021 Wouter Demuynck

16 april 2020

14u40 2 Westerlo Het verbod op massa-evenementen tot en met 31 augustus heeft ook gevolgen voor het musicalspektakel ‘1830' aan het kasteel De Merode in Westerlo. Productiehuis Historalia ziet zich genoodzaakt om de musical uit te stellen naar augustus 2021.

Met in totaal 35.000 verwachte toeschouwers, verspreid over 23 avonden, gaat Historalia ervan uit dat zij ook onder de noemer massa-evenementen vallen. Het productiehuis stelt ‘1830' daarom een jaar uit omdat het geen gezondheidsrisico’s wil nemen en omdat de verlenging van de lockdown het voorbereiden van de musical onmogelijk maakt.

Tijdsdruk

“Door de nieuwe maatregelen komt er een sterke tijdsdruk te staan op het creatieproces in het algemeen, maar ook op het repetitieproces. Het wordt onder de gegeven omstandigheden onmogelijk om bepaalde essentiële stappen in het creatieproces te zetten”, klinkt het bij Historalia.

“De onzekerheid over wat men verstaat onder een massa-evenement creëert voor ons nog meer onzekerheid en maakt het dus onmogelijk om de nodige voorbereidingen verder te treffen. Ons 1830-ensemble en enkele rollen zullen worden vertolkt door studenten die momenteel in het ongewisse zijn over de organisatie van de zomervakantie. Mogelijk zullen zij dus niet op het podium kunnen verschijnen.”

Tickets blijven geldig

Alle voorstellingen worden naar de corresponderende data van het jaar 2021 verplaatst. Dat betekent dat de eerste voorstelling van vrijdag 7 augustus 2020 nu zal plaatsvinden op vrijdag 6 augustus 2021, enzovoort. Reeds geboekte tickets blijven gewoon geldig voor de corresponderende dag in 2021. Nieuwe tickets kunnen ook nog steeds besteld worden.

“Elk verkocht kaartje is een duwtje in de rug van onze sector. We willen ons verontschuldigen voor dit ongemak, maar we beloven u in 2021 omver te blazen met een onvergetelijke voorstelling die het wachten waard zal zijn. Het is nu prioritair om de genomen maatregelen collectief te respecteren in de hoop dat ze snel zullen leiden tot vertrouwde leefomstandigheden voor iedereen.”