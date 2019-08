Motorfietser gewond na uitwijkmanoeuvre voor auto JVN

29 augustus 2019

Aan Geneinde in Tongerlo (Westerlo) is woensdagnamiddag rond 15.15 uur een motorfietser gewond geraakt. Een 29-jarige motorfietser uit Turnhout moest er uitwijken voor een auto die van op de parking van een winkel de weg op reed. De motorfietser kwam ten val en is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis in Geel gebracht.