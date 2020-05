Motor van auto brandt uit in centrum van Westerlo Wouter Demuynck

18 mei 2020

18u15 4 Westerlo De brandweer moest maandagnamiddag rond 17.30 uur uitrukken naar de Boerenkrijglaan in Westerlo. De motor van een geparkeerde wagen had er vuur gevat.

De bestuurder had zijn wagen in de Boerenkrijglaan, ter hoogte van elektronicawinkel Foto Karel, geparkeerd en was nadien gaan winkelen. De wagen vatte daarop vuur, maar aangezien de brandweerkazerne in Westerlo vlakbij gelegen is waren de brandweerlieden snel ter plaatse. Door hun snelle optreden kon een zware brand voorkomen worden.

De motor van de auto brandde wel volledig uit. Een technisch defect ligt wellicht aan de basis van de brand.