Motor belandt tegen middenberm op E313: bestuurder en passagier uit Limburg naar ziekenhuis Toon Verheijen

12 juli 2020

Een koppel uit Limburg is zondag in de late namiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de E313 in de richting van Hasselt op het grondgebied van Oevel (Westerlo). De bestuurder van de motor werd vermoedelijk onwel en botste tegen de middenberm. Zowel de bestuurder als de passagierster moesten naar het ziekenhuis. De snelweg werd even afgesloten om de ziekenwagen en de MUG vlot ter plaatse te laten komen.