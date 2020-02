Minitheatra brengt komische theatershow KOsMISCH op de planken Wouter Demuynck

11 februari 2020

18u57 0 Westerlo Toneelvereniging Minitheatra uit Tongerlo (Westerlo) brengt in februari de theatershow ‘KOsMISCH’ op de planken. De show bevat niet enkel toneel, maar ook zang, dans, livemuziek en spectaculaire special acts tijdens een reis doorheen het heelal.

Minitheatra brengt telkens korte, komische sketches waarin toneel, zang, dans, livemuziek en special acts met elkaar verweven zijn. “Als je naar een volavondstuk gaat kijken en het stuk bevalt je niet, hang je er wel aan vast voor anderhalf uur. Wij kiezen er resoluut voor om variatie te brengen. Is deze sketch of act je ding niet: geen probleem. Vijf of tien minuten later is er al iets anders. Er is nooit een stil moment. Zelfs mensen die geen fan zijn van toneel, komen bij ons aan hun trekken”, meent voorzitter Hugues Demoulin van Minitheatra.

“Als iemand ons vraagt wat wij nu exact doen, is dat moeilijk om uit te leggen. Soms lijkt het zelfs alsof je naar een aflevering van Belgium’s Got Talent kijkt, omdat er zo’n spectaculaire acts tussen zitten. Wij noemen het ondertussen een theatershow. Het is echt iets unieks in België, want er is geen enkele andere vereniging die dit doet.”

Ruimtereis

Dit jaar is ‘KOsMISCH’ de titel van de theatershow. De acteurs nemen het publiek daarbij op ruimtereis en tonen hen de invloed van de planeten op ons karakter. “Het is niet dat het over aliens of spiritualiteit en dergelijke gaat. Nee, het gaat gewoon over dagdagelijkse situaties, maar we linken onze stukken aan de karaktereigenschappen die onze planeten vertegenwoordigen of versterken. Zo krijgen de mensen een plezante avond en leren ze nog iets bij ook.”

De aftrap van KOsMISCH wordt op vrijdag 14 februari om 19.30 uur gegeven in parochiezaal Tongelhof in Tongerlo. Ook op 15, 21 en 22 februari wordt er op datzelfde tijdstip gespeeld. Op zondag 16 februari is e rook nog een voorstelling om 14.30 uur. Tickets - inclusief een stuk pizza na afloop - kosten 10 euro en kunnen besteld worden via www.minitheatra.be of via 0499/96.76.78.