Minister Koen Geens erkent Kempens Landschap als Stichting van Openbaar Nut Wouter Demuynck

24 augustus 2020

22u16 0 Westerlo Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bracht maandagnamiddag een bezoek aan de Beddermolen in Tongerlo (Westerlo). Het bezoek kaderde in de erkenning van Kempens Landschap als Stichting van Openbaar Nut.

Kempens Landschap werd in 1997 opgericht om de Landloperkolonies van Wortel en Merksplas veilig te stellen. Tegenwoordig beheert de organisatie samen met de betrokken lokale besturen historische sites en domeinen in zowat alle gemeenten van de provincie Antwerpen. Ook de restauratie van de Beddermolen en de bijhorende gebouwen op het domein zijn een samenwerking tussen Kempens Landschap en de gemeente Westerlo.

Koninklijk Besluit

Minister van Justitie Koen Geens zakte af naar de Beddermolen in Tongerlo (Westerlo) om te melden dat Kempens Landschap van een vzw kan omgevormd worden naar een Stichting van Openbaar Nut dankzij het goedgekeurde Koninklijk Besluit.

“In de structuur van de vzw zaten vroeger de provincie en lokale besturen samen, maar dat is wettelijk niet meer toegelaten. Daarom hebben we gekozen voor een andere juridische vorm, namelijk de Stichting van Openbaar Nut. Hiermee verhogen we onze slagkracht en groeikansen”, verduidelijkt gedeputeerde Kathleen Helsen (CD&V), tevens covoorzitter van Kempens Landschap.