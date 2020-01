Minister Demir bevestigt vergunning voor slachthuis Sus Campiniae Wouter Demuynck

08 januari 2020

20u24 0 Westerlo Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de toekenning van de omgevingsvergunning aan het slachthuis Sus Campiniae in Oevel (Westerlo) bevestigd. Ze volgt daarmee het positieve advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC), die een advies moest formuleren nadat er beroep was aangetekend tegen de vergunning die verworven was bij de deputatie.

In december 2018 weigerde toenmalig minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) om het varkensslachthuis Sus Campiniae een nieuwe vergunning toe te kennen, nadat de Raad van State de vergunning eerder had vernietigd. Sus Campiniae diende in februari 2019 echter een nieuwe vergunningsaanvraag in, met een positief antwoord van de deputatie van de provincie Antwerpen als gevolg. Op 18 juli ontving het slachthuis een nieuwe vergunning.

Verheugd

Aangezien de buurt tegen die beslissing beroep aantekende, moest de GOVC een advies formuleren aan minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Op basis van het unaniem positief advies van de GOVC, heeft minister Demir nu de vergunning toegekend aan het slachthuis. “Wij zijn verheugd met het gunstig besluit van minister van Omgeving Zuhal Demir en het vertrouwen dat we zo opnieuw verwerven. Wij zijn er altijd van overtuigd geweest dat Sus Campiniae, dat gebruik maakt van de allernieuwste technieken en erg strenge maatregelen neemt inzake milieu én overigens ook dierenwelzijn, thuishoort op dit industrieterrein, dat bovendien een seveso-bedrijventerrein is”, reageren Dany Cornelis en Dirk Nelen van Sus Campiniae.

“Dat Sus Campiniae thuishoort op het industrieterrein in Oevel, werd ook reeds herhaaldelijk bevestigd in de gunstige adviezen van de verschillende geconsulteerde onafhankelijke milieu-instanties en bovendien bekrachtigd in onze definitief verworven bouwvergunning.”

1 miljoen euro investeringen

Om de geurhinder van het slachthuis zoveel mogelijk te beperken, voorzag Sus Campiniae in haar aanvraag 1 miljoen euro aan investeringen. Zo is het bedrijf van plan om extra luchtwassers op de ventilatielucht van de stallen te plaatsen, de bestaande luchtwasser te optimaliseren en een biofilter te plaatsen op de waterzuivering. Ook zal er een nieuwe toegangsweg, inclusief groenbuffer tegenover het kerkhof, voor de aanvoer van varkens aangelegd worden om de privacy van het vlakbij gelegen kerkhof te respecteren.