Milieuraad buigt zich over projecten voor bescherming van kwetsbare diersoorten Wouter Demuynck

03 december 2019

18u44 1 Westerlo Oppositiepartij Open&Positief Westerlo wil dat de gemeente projecten uitrolt om kwetsbare diersoorten zoals bijen of egels te beschermen. Voor burgers en verenigingen zou daartegenover een premie staan. Schepen van Dierenwelzijn Kelly Verboven (CD&V) gaat het voorstel voorleggen aan de milieuraad.

Op de Westelse gemeenteraad pleitte raadslid Frans De Cock (Open&Positief Westerlo) om enkele innovatieve projecten uit te rollen ter bescherming van kwetsbare diersoorten en hun natuurlijke biotopen.

Zwaluwnest

“Ik denk daarbij aan de bescherming van bedreigde diersoorten zoals zwaluwen, egels, bijen en mussen. In Herentals is er bijvoorbeeld het project van zwaluwnesten. Als burgers op hun terrein toelaten dat zwaluwen er een nest bouwen, dan kunnen ze daarvoor een vergoeding krijgen. Een ander voorbeeld is de egelstraat, waarbij egels veilig - dus zonder gebruik te maken van de openbare weg - van tuin naar tuin kunnen gaan. Het is een vorm van bewustwording, maar anderzijds zullen er ook concrete resultaten komen.”

Schepen Kelly Verboven was het voorstel niet ongenegen. “Al is het heel jammer als er weer een subsidie zou tegenover moeten staan om de mensen ertoe aan te zetten iets te doen voor de dieren. Ik stel voor dat we dit punt voorleggen aan enkele experten en dit dus verwijzen naar de milieuraad.”