Meisje (17) op fiets aangereden door bestelwagen Jef Van Nooten

05 december 2019

Een 17-jarige meisje uit Westerlo is donderdagmiddag rond 12.15 uur gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Dennis Voetsstraat in Westerlo. Het meisje werd op haar fiets aangereden door een bestelwagen. Het ongeval gebeurde ter hoogte van warenhuis Aldi. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op.