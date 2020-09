Man knalt met bromfiets op geparkeerde bestelwagen Jef Van Nooten

21 september 2020

Een 19-jarige man uit Westerlo is zaterdag gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Koning Leopoldlaan in Westerlo. De man reed rond 16.45 uur met zijn bromfiets in op een bestelwagen die deels op het fietspad stond geparkeerd. De bromfietser kwam ten val. Hij raakte lichtgewond is op eigen kracht naar de spoedafdeling gegaan voor verzorging.