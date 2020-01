Man in bestelwagen vraagt kinderen of ze mee willen naar de bakker voor lekkernij: politie start onderzoek Wouter Demuynck

06 januari 2020

18u03 4 Westerlo Aan Goorkenshof in Westerlo zijn zondagvoormiddag een 9-jarige jongen en 8-jarig meisje benaderd door een man in een bestelwagen die hen vroeg of ze mee wilden gaan naar de bakker voor een lekkernij. De kinderen liepen echter naar huis en verwittigden hun ouders. De politie is een onderzoek gestart.

De feiten gebeuren zondagvoormiddag iets na 11 uur aan Goorkenshof. “De jongen en het meisje waren op weg naar een vriendje dat in die straat woont”, zegt Kristof Aerts van het parket van Antwerpen. “Zij zijn toen inderdaad aangesproken door een man, maar zijn er niet op ingegaan en zijn naar huis gelopen. De politie is wel pas drie kwartier later op de hoogte gebracht. De politie is na de melding meteen ter plaatse gekomen en heeft nazicht gedaan in de omgeving, maar kon de man niet meer aantreffen.”

De politie onderzoekt de zaak intussen verder. “Er zullen ANPR-camera’s nagekeken worden en de kinderen zullen ook nog verhoord worden. Buiten hen waren er geen getuigen.”