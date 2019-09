Man bijt voorbijganger: politie ontmaskert hem als drugsdealer Jef Van Nooten

13u22 4 Westerlo De 39-jarige Rob H. uit Westerlo heeft eind juni aan zijn woning een voorbijganger gebeten. De politie trof nadien grote hoeveelheden drugs aan in zijn woning. De man riskeert een celstraf van 20 maanden.

Rob H. wordt verdacht van de verkoop van amfetamines. Hij liep eind juni tegen de lamp. “De politie ging naar zijn woning voor een interventie voor slagen en verwondingen. Onder invloed van drugs had hij een voorbijganger gebeten”, vertelt openbaar aanklager Catherine Dederen. “In zijn woning trof de politie 140 gram amfetamine, een precisieweegschaal en een zakje cannabis aan.”

Buren verklaarden dat er vaak mensen over de vloer kwamen bij H. “In zijn gsm werden ook sms-berichten die wijzen op handel”, aldus nog Catherine Dederen.

Volgens het openbaar ministerie was Rob H. al in augustus 2018 gestart met zijn drugshandel. De aanklager vorderde een gevangenisstraf van 20 maanden en een geldboete. De advocaat van H. benadrukt dat een effectieve celstraf weinig uithaalt. “De verkoop gebeurde op amateuristische wijze, enkel om zijn eigen drugsgebruik te bekostigen. Hij is al jarenlang verslaafd aan drugs. Hij moet geholpen worden. Anders stelt het probleem zich na zijn vrijlating opnieuw.”

Vonnis op 30 september.