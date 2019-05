Man bewerkt twee slachtoffers met ijzeren staaf: 2 jaar cel Jef Van Nooten

29 mei 2019

15u52 0 Westerlo De 44-jarige Nico B. is schuldig bevonden aan zwaar geweld. Hij sloeg twee andere mannen met een ijzeren staaf op hun hoofd. De man vliegt 2 jaar achter de tralies.

Het geweld deed zich op 16 maart 2019 voor op het appartement van een van de slachtoffers in Westerlo. Nico B. zou er een gesprek hebben met een vriendin met wie hij in de clinch lag. De eigenaar van het appartement waar het gesprek zou doorgaan, had nog schulden bij Nico B. Toen hij binnenkwam, zag hij dat de tafel vol drugs lag. “Hij vond het onbegrijpelijk dat het slachtoffer drugs kocht zonder eerst zijn schulden af te lossen”, aldus de rechtbank.

Nico B. werd kwaad. Hij greep een ijzeren staaf en sloeg er de eigenaar van het appartement mee op het hoofd. Een andere man die tussenbeide wilde komen, moest hetzelfde lot ondergaan.

B. verklaarde dat hij de ijzeren staaf ter plaatse had gevonden. Volgens de slachtoffers had hij die al bij zich toen hij binnenkwam. Het geweld werd aanvankelijk bestempeld als poging tot doodslag, maar de rechter houdt het op slagen en verwondingen. Nico B. krijgt een gevangenisstraf van 2 jaar en een boete van 400 euro.