Make Gambia Smile start voor vierde jaar op rij hun inzamelactie: ‘Net als vorig jaar willen we ter plaatse 36 000 kledingstukken verdelen bij de Gambianen’ Jurgen Geyselings

20 juni 2020

08u51 0 Westerlo Voor het vierde jaar op rij zijn Kristof Van Lommel en Kelly Van Asten uit Heultje bij Westerlo gestart met het inzamelen van allerlei kledij voor hun organisatie Make Gambia Smile. De organisatie verzamelde vier jaar geleden bij hun eerste actie een honderdtal bananendozen vol spullen voor de inwoners van het Afrikaanse land Gambia. Dat getal werd het voorbije jaar meer dan vertienvoudigd.

“Er vertrokken drie volle containers met kledij richting Gambia vorig jaar”, weet Kristof Van Lommel. “Goed voor 1200 bananendozen vol met kledij. In iedere doos zitten dertig kledingstukken, netjes gesorteerd door onze medewerkers. Dat maakt dat er ongeveer 36000 stuks verdeeld werden de voorbij editie. Een onverhoopt groot succes!” Het koppel zakt ieder jaar zelf af om eigenhandig de kledij te verdelen onder de bevolking. Op die manier zorgen ze ervoor dat alles netjes en op een faire manier verdeelt wordt, zonder dat het in de verkeerde handen belandt.

Taxi Abdullah

Make Gambia Smile werd opgericht nadat het koppel enkele jaren geleden kennismaakte met de plaatselijke bevolking tijdens hun reis in Afrika. “Taxichauffeur Abdullah bracht ons op onze aanvraag tot in zijn thuisdorp en daar raakten we zo onder de indruk dat we met onze inzamelingsactie van start gingen”, gaat het verder. “Ondertussen is Abdullah onze contactpersoon ter plaatse en werden we begin dit jaar, toen we de kledij gingen uitdelen, ontvangen door hem voor een gezellig feest met zijn familie.”

Het verdriet en de gastvrijheid van de Gambianen zorgt bij ons wel eens voor een traantje van ontroering Medewerkster Make Gambia Smile

De Gambiaanse familie voorzag lekker eten en een gezellige avond voor de ganse bende waarmee Make Gambia Smile afreist. “Dit groots Gambiaans feest was hét hoogtepunt van de actie voor mij”, weet Gerrit Van Nueten, één van de medemerkers. “De warmte en gastvrijheid die de familie ons gaf zijn onvergetelijk. En dat voor simpelweg enkele kledingstukken die bij ons in de vergetelheid zouden verdwijnen.” Voor een andere vrijwilligster, Katleen Nijs, die al enkele jaren betrokken is bij het mooie verhaal zijn het telkens weer emotionele momenten. “Tegelijk voel je het verdriet en de gastvrijheid van de Gambianen bij onze bezoekjes aan het land. Hier en daar vloeit er dan wel eens een traan van ontroering.”

Vijf gezinnen

Dat het verzamelen en verdelen van alle kledij een enorme taak geworden is, blijkt uit het feit dat maar liefst vijf gezinnen betrokken zijn bij de actie. “In de krokusvakantie vertrokken we met tien volwassenen en zeven kinderen richting Gambia om ter plaatse al het verzamelde materiaal bij de bevolking te verspreiden”, verduidelijkt Kristof. “De dankbaarheid, de lachende gezichten van de kinderen en de blijdschap die dit met zich meebrengt zijn onze drijfveer om er dit jaar eenzelfde succesverhaal van te maken. We hopen alweer om hetzelfde aantal bananendozen bij elkaar te krijgen en zo weer drie volle containers te kunnen verschepen richting Gambia.”

SKS Herentals

De dozen met kledij worden opgeslagen in de garage van het gezin uit Heultje, maar omdat die ondertussen uitpuilde van de dozen kan men sinds vorig jaar kledij binnenbrengen aan de voetbalterreinen van SKS Herentals vlakbij het Bloso-centrum. “Hier staat een container opgesteld waarnaast men kledij kan binnenbrengen”, zegt Kristof. “We vragen wel enkel kledij achter te laten die in bananendozen verpakt zit, dit maakt het stapelen ervan een pak makkelijker en op deze manier kunnen de containers ten volle benut worden.”