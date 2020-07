Lions Club Zuiderkempen schenkt 4.400 euro aan sociale en culturele projecten Wouter Demuynck

15 juli 2020

17u13 1 Westerlo Lions Club Zuiderkempen Westerlo-Heist-op-den-Berg heeft in totaal 4.400 euro geschonken aan allerlei vier sociale en culturele projecten uit Westerlo. Het gaat om de organisaties OXOt vzw, Projecthuis De Dreef, Welzijnsschakel Op-Stap regio Westerlo en vzw Make Gambia Smile.

“Hoewel we door de pandemie dit jaar minder konden organiseren, zoals het Klassiek Lenteconcert in het CC Zwaneberg, houden we eraan om ons jaarlijks steunbedrag op peil te houden en de projecten deels vanuit de Lions-reserves te financieren”, zegt voorzitter Frans De Cock.

Het kunstenaarsplatform OXOt vzw mocht 1.000 euro in ontvangst nemen. Projecthuis De Dreef, dat aan een gecoördineerde aanpak van kansarmoede werkt, kreeg 1.250 euro. Ten slotte was er voor Welzijnsschakel Op-Stap regio Westerlo een cheque van 1.150 euro.

Tweedehandskleding

Vorige week reikte de Lions Club Zuiderkempen ook al een cheque van 1.000 euro uit aan de vzw Make Gambia Smile. De leden van die vzw zamelen tweedehands kleding en schoenen in en versturen de containers naar Gambia. Daar verdelen zij met een groepje vrijwilligers deze goederen persoonlijk op de plaatsen en in de dorpen waar de nood het hoogst is.

In het werkjaar 2019-2020 heeft de Lions Club intussen al meer dan 20.000 euro geschonken aan allerlei projecten uit de buurt.