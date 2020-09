Lierse Kempenzonen-truitje voor 250 euro geveild voor het goede doel: “Een mooie aanvulling op onze verzameling Lierse-shirts” Wouter Demuynck

28 september 2020

21u31 0 Westerlo Het truitje van Lierse Kempenzonen dat Philip Ver Elst uit Oosterwijk (Westerlo) voor het goede doel veilde heeft een koper gevonden. Johnny Geens (62) kocht het truitje voor zijn zoon Wouter (27) voor een bedrag van 250 euro.

Normaal gezien stapt Philip Ver Elst elk jaar de Dodentocht voor een goed doel. Aangezien dat dit jaar niet tot de mogelijkheden behoorde, zocht hij een alternatief om toch zijn goed doel A Touch of Rose - een welzijnscentrum speciaal voor kankerpatiënten - te steunen. Uiteindelijk besloot hij om een truitje van voetbalclub Lierse Kempenzonen, meer bepaald van de Nederlandse aanvaller Nick Kuijlaars, te laten veilen.

Verzameling Lierse-shirts

Het winnende bod kwam van Johnny Geens, die het truitje voor 250 euro als verrassing kocht voor zijn zoon Wouter. De Morkhovenaars hebben allebei een abonnement bij Lierse Kempenzonen en missen geen enkele thuismatch.

“Wij zijn verzamelaars van onder meer wedstrijdgedragen Lierse-shirts. Momenteel hebben we er een zestigtal. Dit truitje is een mooie aanvulling op de verzameling. Het bod hebben we enerzijds gedaan omdat we die truitjes verzamelen, maar anderzijds is het ook mooi dat we hiermee een goed doel kunnen sponsoren”, aldus vader Johnny.