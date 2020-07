Leidster van Chiro Oevel test positief: onduidelijk of kamp kan doorgaan Wouter Demuynck

22 juli 2020

12u29 0 Westerlo Bij de Chiro van Oevel (Westerlo) heeft één van de leidsters positief getest op het coronavirus, nadat zij eerder een monitorenopleiding van Chirojeugd Vlaanderen in Malle had gevolgd. Het is nog onduidelijk of het Groot Kamp in Buizingen, dat op 31 juli van start zou gaan, kan plaatsvinden. Eerder testte in de Kempen ook Bij de Chiro van Oevel (Westerlo) heeft één van de leidsters positief getest op het coronavirus, nadat zij eerder een monitorenopleiding van Chirojeugd Vlaanderen in Malle had gevolgd. Het is nog onduidelijk of het Groot Kamp in Buizingen, dat op 31 juli van start zou gaan, kan plaatsvinden. Eerder testte in de Kempen ook al een leider van Chiro Klein-Vorst in Laakdal positief na de opleiding tot monitor.

De leidster van Chiro Oevel testte dinsdag positief op het coronavirus. Zoals wel meer Chiroleiders over heel Vlaanderen, testte ook zij positief nadat ze een opleiding tot monitor van Chirojeugd Vlaanderen had gevolgd in Malle.

Binnen blijven

“Alle mensen die contact hebben gehad met de betrokken persoon, worden normaal gezien vandaag (woensdag, red.) getest”, zegt Chiroleider Robbe Boeckx. “Aan onze hele leidingsploeg, die 39 leden telt, hebben we gevraagd om binnen te blijven. Ook alle leden die met die persoon contact hebben gehad, hebben we persoonlijk opgebeld om de situatie toe te lichten. De resultaten van de tests verwachten we binnen twee à drie dagen.”

Aangezien het vorig weekend Chiro was, wordt er aan iedereen gevraagd om alert te zijn en bij eventuele symptomen de huisarts te contacteren.

Groot Kamp

Het Klein Kamp van Chiro Oevel vond begin deze maand al plaats, maar normaal gezien zou op 31 juli het Groot Kamp in Buizingen van start gaan voor een 135-tal leden. “De testing moet uitwijzen of dat kamp kan doorgaan, voorlopig is dat nog onduidelijk. We gaan dat met zowel het gemeentebestuur als met Chirojeugd Vlaanderen bespreken. Als er meerdere besmettingen zijn, zal het wel moeilijk zijn om dat kamp te laten plaatsvinden.”

Vijf maanden voorbereiding

In elk geval is het nieuws een grote domper voor de Chiro van Oevel. “Met de hoofdleiding zijn we al zo’n vijf maanden bezig met de voorbereiding van dit kamp. Sinds er sprake was van corona, hebben we onze plannen moeten veranderen en aanpassen. Gelukkig is al één kamp kunnen doorgaan, maar het zou spijtig zijn als het tweede kamp niet zou kunnen plaatsvinden.”