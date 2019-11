Leerlingen van De Klimboom krijgen voorsmaakje van Kerstmagie in Kasteel de Merode Wouter Demuynck

05 november 2019

18u46 0 Westerlo In het Kasteel de Merode in Westerlo kregen 82 leerlingen van basisschool De Klimboom uit Heultje (Westerlo) dinsdagvoormiddag alvast een voorsmaakje van Kerstmagie, het wandeltheater dat van 7 tot en met 23 december plaatsvindt. Afgaande op het enthousiasme van de leerlingen, heeft Kerstmagie duidelijk nog niet moeten inboeten aan populariteit bij de allerkleinsten.

In Westerlo is het inmiddels al de vijfde keer dat prins Simon de Merode zijn kasteel openstelt voor Kerstmagie. Het kerstverhaal van dit jaar, ‘Het IJs van het Kerstparadijs’, is een knipoog naar het klimaat. Het ijs van de Noordpool is razendsnel aan het smelten, waardoor de Kerstman samen met zijn elfen en rendieren hulpeloos vast zit en de cadeautjes nooit op tijd bij de kinderen geraken. Om dat euvel op te lossen, moeten de kinderen tijdens Kerstmagie de handen in elkaar slaan. “Voor een keer moeten de kinderen het kasteel kouder maken. In de winter warmen we het kasteel vaak op, maar deze keer moeten ze het koud houden zodat de kerstman tot hier kan komen”, lacht prins Simon.

De Klimboom

82 kinderen van het eerste en tweede leerjaar van basisschool De Klimboom in Heultje kwamen dinsdag al een stukje theater van Kerstmagie ontdekken. Ze werden koninklijk ontvangen door de lakei, elfjes, kok François, de lichtfee en prins Simon, die de sleutel van het kasteel officieel overhandigde aan de kerstfiguren en daarmee het officieel startschot gaf aan Kerstmagie. De kinderen kregen alvast een voorsmaakje van het interactieve karakter van Kerstmagie, want toen de sleutels even zoek bleken te zijn konden de kinderen voorstellen wat voor straf de dieven zouden krijgen. Ook oefenden ze samen met de acteurs een dansje in. Uit het tomeloze enthousiasme van de leerlingen bleek dat Kerstmagie hen nog steeds uitermate kan bekoren. “De voorstelling was heel leuk. Vooral de kok was heel grappig”, zeggen Melanie, Jasper en Feline. “Wat ze zouden doen was een complete verrassing, maar het was nog beter dan verwacht. Nu hebben we zeker zin om in december te komen zien.”

Zes kastelen

De bakermat van Kerstmagie ligt in Westerlo, maar het evenement blijft elk jaar groeien. Dit jaar zijn er ook voorstellingen - met telkens een ander verhaal - in de kastelen van Laarne, Vlamertinge, Sint-Truiden, Hingene en Wijnendale. Voor die twee laatste is dat de eerste keer. “In een heel mooie omgeving, zowel binnen als buiten, geniet je van een kerstgebeuren samen met de familie. Het is uniek. Op geen andere plek in Vlaanderen bestaat dit", besluiten prins Simon de Merode en Luc Stevens, die de regie van Kerstmagie coördineert samen met alle aparte kasteelregisseurs.