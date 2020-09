Leerlingen Tongelsbos nemen metselwerken voor muur op plek van voormalig zwembad in Tongerlo op zich: “Ze hebben dit op een mooie manier afgewerkt” Wouter Demuynck

29 september 2020

17u22 0 Westerlo Enkele leerlingen van Tongelsbos, de school voor buitengewoon onderwijs, leggen momenteel de laatste hand aan de metselwerken voor de bouw van de muur op de plek waar vroeger het zwembad van Tongerlo (Westerlo) was gelegen. De muur zal fungeren als afscheiding voor de speelruimte die er later komt.

Eind vorig jaar startten de afbraakwerken aan het zwembad aan de Meulemanslaan dat sinds 2014 reeds gesloten was. Veertig jaar lang hadden inwoners uit Tongerlo en omstreken er leren zwemmen. Om de herinnering aan het zwembad tastbaar te houden, besloot het gemeentebestuur om de voorgevel na de sloopwerken weer op te bouwen met de gevelsteen van het oude zwembad. Initieel was het de bedoeling om de voorgevel tijdens de sloopwerken te laten staan, maar financieel en technisch bleek dat niet haalbaar.

Laatste loodjes

De voorgevel zal dienen als veilige afscheiding tussen de straat en de nieuwe speelplek die erachter komt voor de kinderen van de naastgelegen Kinderclub en school ‘t Grafiekje. Naast de heropbouw van de gevel werd de afgelopen maanden ook een muur gebouwd als afscheiding met de aanpalende buren. Al die metselwerken namen enkele vierde- en vijfdejaars van Buso Tongelsbos, waar ze een opleiding tot metser volgen, op zich. Momenteel zijn de leerlingen nog bezig met de laatste loodjes.

“Voor Tongelsbos was dit een ideaal projectje om vlakbij de school te realiseren. Zij hebben dit werk op een mooie manier afgewerkt”, zegt schepen van Openbare Werken Filip Verrezen (CD&V). “Op deze manier bewerkstelligen we een mooie samenwerking met de school, die vlak naast het technisch centrum van de gemeente gelegen is. De komende maanden zullen leerlingen van de opleiding schrijnwerker ook helpen met het maken van nestkastjes voor de gemeente.”