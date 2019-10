Leerlingen Haarstilist openen eigen kapsalon Jef Van Nooten

09 oktober 2019

09u32 1 Westerlo De leerlingen van het 7de jaar Haarstilist van het Sint-Lutgardis in Mol hebben hun eigen kapsalon geopend. ‘Hair Addict’ is tijdens schoolweken elke donderdagnamiddag open.

De leerlingen kunnen in de leeronderneming ervaring opdien voor een eventueel eigen kapsalon in de toekomst. Om ook mannen de nodige aandacht te kunnen geven, wordt het kapsalon gecombineerd met een barbershop. Hair Addict is gelegen op de hoek van de Gasthuisstraat en de Collegestraat. Het kapsalon is tijdens schoolweken geopend van 13 uur tot 16.15 uur. Een afspraak maken, kan via 0499/12.84.47.