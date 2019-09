Landelijke Gilde Voortkapel organiseert voor 21ste keer de Haringbakfeesten Wouter Demuynck

06 september 2019

16u05 0 Westerlo Op zaterdag 7 september vinden in Voortkapel, op de feestweide in de Kloosterstraat, de 21ste Haringbakfeesten van de plaatselijke Landelijke Gilde plaats. Vanaf 11 uur tot de late uurtjes worden er in de grote feesttent of in openlucht haringen, pannenkoeken en andere lekkernijen geserveerd aan de bezoekers.

De haringen worden in openlucht gebakken aan speciale vuurtonnen. “Deze bakmethode zorgt niet alleen voor een zeer smakelijke, maar ook voor een vetarme bereiding”, zegt Roger Vrindts, de secretaris van de Landelijke Gilde. “Deze manier van bereiding werd reeds door onze voorouders gebruikt in de fabrieken en op de werven, in die tijd was haring voedsel voor de arme werkman.”

De Landelijke Gilde van Voortkapel biedt de haringen aan met een glaasje moezelwijn uit Trittenheim en bruin brood. Daarnaast zijn er ook tal van andere bieren en frisdranken te verkrijgen. Voor de kinderen is er een kermis met paardenmolen, viskraam, springkasteel en nog andere attracties. Om de sfeer er in te brengen is er luistermuziek tot 19 uur. Daarna speelt The Dukes Band uit Heultje. Hoofdact is een optreden van Jettie Pallettie om 23.30 uur, afsluitend treedt Anneke op.