Laatstejaars Sila Westerlo starten petitie om toelatingsexamen ook begin juli te laten plaatsvinden: “Echt jammer als we grote vakantie ook moeten opofferen” Wouter Demuynck

23 april 2020

17u44 3 Westerlo Enkele leerlingen uit het zesde middelbaar van Sila Westerlo zijn een petitie gestart om het toelatingsexamen tot tandarts en arts ook begin juli te laten plaatsvinden. De datum van het examen werd onlangs verplaatst naar eind augustus wegens de coronacrisis, maar de studenten betreuren dat ze daardoor hun zomervakantie in rook zien opgaan.

De ingangsexamens tot arts en tandarts stonden initieel gepland op 7 en 8 juli, maar werden door de coronacrisis verplaatst naar 25 en 26 augustus. Met die beslissing zijn enkele laatstejaars van Sila Westerlo het niet eens, omdat ze daardoor een groot deel van hun zomervakantie moeten opofferen.

Vakantie opofferen

“Door de coronacrisis hebben wij al heel veel onvergetelijke momenten moeten opofferen: ons galabal, onze Italiëreis, onze proclamatie, onze feestjes, onze lessen en het contact met onze leerkrachten en vrienden. Wij begrijpen deze beslissingen en hebben ons steeds perfect aan de regels gehouden, omdat we zelf ook beseffen dat dat nu even moet”, vertellen de leerlingen.

“Tijdens deze lockdown hebben we ons al extra ingezet om de leerstof te verwerken. We waren helemaal voorbereid om dit examen op 7 juli te maken. Nu voelen we ons echter in de steek gelaten en voelt het alsof wij tweede zit hebben. Wij behoren niet tot de jongeren die in deze tijden samentroepen. We zitten namelijk ieder in ons kot keihard te werken. We zouden het echt jammer vinden moesten we onze grote vakantie ook nog moeten opofferen, de enige vakantie ooit in ons leven waarvan we zeker zouden zijn dat het een vakantie van ongeveer drie maanden zou zijn.”

Drastische wijziging

Ook Jan Van Den Bergh, wiens dochter aan het toelatingsexamen gaat deelnemen, begrijpt de beslissing niet. “Iedereen viel uit de lucht, het is een beslissing zonder medeweten van de scholierenkoepel en schooldirecties. Als de minister een voorstel doet om het schooljaar te verlengen, springen de vakbonden van de leerkrachten er onmiddellijk op. Maar als er voor een kleinere groep studenten een drastische wijziging komt met serieuze impact, is er geen vakbond die daar op springt.”

Met de petitie ijveren de studenten ervoor om het toelatingsexamen, naast 25 en 26 augustus, ook te laten plaatsvinden op 7 en 8 juli. Momenteel hebben 675 mensen de petitie ondertekend.