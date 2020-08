Kruispunt van Geneinde met Jagersweg zeven weken afgesloten voor doorgaand verkeer Wouter Demuynck

10 augustus 2020

12u58 6 Westerlo Vanaf maandag 17 augustus is Geneinde, ter hoogte van Jagersweg, in Westerlo afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Het kruispunt wordt opgebroken omdat Aquafin eronder aan de riolering moet werken. De werken zullen ongeveer zeven weken duren.

De werken aan het kruispunt kaderen in de verhuis van het pompstation voor rioleringen van Aquafin. Het oude pompstation, dat dringend aan vernieuwing toe is, bevindt zich onder het verkeersplateau van het kruispunt van Geneinde en Jagersweg. Intussen is er een nieuw pompstation aangelegd op het perceel in Geneinde tegenover het kruispunt.

Oude pompstation uit dienst gehaald

Tijdens die aanleg bleef doorgaand verkeer mogelijk, maar op maandag 17 augustus gaat de tweede fase van start. Dan wordt het kruispunt van Geneinde met Jagersweg opgebroken om het oude pompstation uit dienst te halen.

“Eerst moeten de bestaande nutsleidingen ter hoogte van het kruispunt verplaatst worden. Vervolgens kunnen we de riolering aanpassen en de aansluiting op het nieuwe pompstation realiseren. Na de werken wordt het kruispunt heraangelegd”, klinkt het bij de gemeente.

Verkeersdrempel

De gemeente besliste ook om de verkeersdrempel weg te halen. De bestaande klinkerverharding wordt daarom vervangen door asfalt.

Er is een omleiding via Zoerle-Parwijs, Asberg en Westerlo. Het gemeentebestuur vraagt met aandrang om de woonwijken en de vele veldwegen in de buurt niet te gebruiken als sluipwegen.