Koppel waarschuwt voor oplichting via Vinted-app: “Privérekeningen van onszelf en de meisjes geplunderd” AW

03 februari 2020

23u18 30 Westerlo “Deze nacht zijn de privérekeningen van onszelf en de meisjes geplunderd”, zo start Catherine Vanderbeeken haar bericht op Facebook. Ze wil iedereen waarschuwen voor oplichters die misbruik maken van de bekende Vinted-app waarmee, na een foute transactie, de rekeningen van haar gezin én het bedrijf van haar man werden leeggeroofd.

Het was even verschieten toen maandagmorgen bleek dat alle rekeningen van het gezin uit het Antwerpse Westerlo geplunderd waren. Vader Dirk Van Houdt ging onmiddellijk op zoek naar de oorzaak en kon uiteindelijk de schuldige aanduiden. “Een van de dochters heeft gisteravond een transactie gedaan op de website Vinted”, zo schrijft de moeder nog op Facebook.

De 17-jarige dochter wilde via de app voor tweedehandskleding een kledingstuk verkopen, maar werd door een potentiële klant doorverwezen naar een ander betaalportaal. Er werd aan haar gevraagd om daar eerst een klein bedrag te storten, om zo haar betrouwbaarheid te testen. Het bleek echter om een trucje te gaan, eentje dat vaak gebruikt wordt door oplichters.

“Als je dan van cardstop te horen krijgt dat ze momenteel heel veel van deze klachten krijgt van VINTED dan denk ik dat het mijn burgerplicht is om iedereen hier van op de hoogte te brengen. Vertel het uw kinderen en iedereen die spreekt over deze website .Gaat niet over mezelf maar vond het belangrijk om te delen”, besluit Vanderbeeken.