Kobe (14) met eigen team naar WK Waterski: “Later wil ik tot 200 km/u halen” Jef Van Nooten

05 september 2019

11u50 2 Westerlo De 14-jarige Kobe Verbraecken uit Tongerlo (Westerlo) is donderdagochtend richting Vichy in Frankrijk vertrokken. Hij neemt er vanaf zondag deel aan het WK Waterski. “Hij staat met ambitie aan de start. We hebben zelfs een eigen team voor hem opgericht”, zegt zijn papa Johan Verbraecken.

Kobe Verbraecken raakte op 7-jarige leeftijd gepassioneerd door waterskiën. Toen hij toevallig passeerde aan een brug waar een race bezig was. Na drie jaar aandringen bij zijn ouders, mocht hij op 10-jarige leeftijd zelf waterski’s aantrekken. Twee jaar later begon hij te racen. Met succes. Hij won de ene wedstrijd na de andere en kroonde zich vorig jaar zelfs tot Europees kampioen in zijn leeftijdscategorie.

130 km/u

Vanaf zondag neemt hij bij de junioren deel aan het wereldkampioenschap in het Franse Vichy. Ook daar start hij met ambitie. Terecht, want bij zijn laatste training in België haalde hij aardige snelheden tot meer dan 130 kilometer per uur. “Hij heeft onlangs de Diamond Race gewoon, één van de zwaarste waterskiwedstrijden ter wereld. De Parijs-Roubaix van het waterskiën zeg maar, iedereen wil die race aan zijn palmares toevoegen”, vertelt Johan Verbraecken, de papa van Kobe. “Maar op het wereldkampioenschap is de concurrentie nog een pak zwaarder. Er komen veel Australiërs en Amerikanen naar het WK. Die landen komen met hun toppers die minstens 16 jaar of sommige zelfs al 17 jaar zijn, terwijl Kobe op het WK nog maar 14 jaar zal zijn. Qua leeftijd is hij dus in het nadeel.”

Hoe het wereldkampioenschap ook zal uitdraaien voor Kobe, hij blijft ook nadien voluit voor zijn sport gaan. Om de toekomstambities kracht bij te zetten, richtte Johan Verbraecken zelfs een eigen team op voor Kobe. “Vroeger zat hij bij team ‘Herbie’. Eén van die teamleden – de dochter van de teameigenaar – heeft een ongeval gehad. Ze brak haar dijbeen en mist daardoor het WK. In samenspraak met de eigenaar is dan beslist dat we één van de twee boten zouden overkopen en op ons eigen doorgaan. We zijn nu team ‘Black & White’”, vertelt Johan. “We zijn met die beslissing niet over één nacht ijs gegaan, want zo’n boot is een hele investering. Maar we merken dat Kobe ambitie heeft. Het is zijn grote passie. Hier wil hij echt in doorgaan. Als hij zich daar zo voor blijft inzetten, willen we die investering doen. Hij werkt nu al twee jaar met dezelfde piloot en copiloot. De synergie zit heel goed. Het draait heel vlot. Vandaar de keuze om eigen team te starten.”

Kobe is tijdens de zomermaanden 16 uur per week bezig met zijn sport. Op het water, maar ook veel conditie- en krachttraining. “Ik geniet er van om op het water te zijn, en die snelheid geeft me een kick. Later wil ik tot 200 kilometer per uur te halen, maar dat zal nog wel een paar jaar duren”, aldus Kobe.