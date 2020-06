Khuder (29) ontvluchtte oorlog in Syrië, volgde kappersopleiding en opent nu barbershop in hartje Westerlo Wouter Demuynck

05 juni 2020

18u24 0 Westerlo Voor het eerst je eigen zaak starten is altijd spannend, maar om dat te doen terwijl de coronacrisis nog woedt, is nog een ander paar mouwen. Khuder Khullef (29) doet het met zijn barbershop in het centrum van Westerlo, vijf jaar nadat hij zijn thuisland Syrië moest ontvluchten wegens de oorlog ginds.

Khuder Khullef studeerde in zijn thuisland Syrië rechten aan de universiteit, maar door de oorlog die er uitbrak sloot de universiteit de deuren. Nadien werkte hij nog een jaartje in de barbershop van een vriend, om na verloop van tijd toch te besluiten om zijn land te verlaten. “Ik woon intussen al vijf jaar in België. De eerste twee jaar heb ik lessen Nederlands gevolgd om hier rechten te studeren, maar de taal bleef een probleem. Ik spreek goed Nederlands, maar dat academische taalgebruik van het hoger onderwijs is toch nog helemaal anders”, vertelt Khuder ons in nagenoeg perfect Nederlands.

Kappersopleiding

Khuder, die in Heist-op-den-Berg woont, bleef echter niet bij de pakken zitten. “Hier rechten studeren bleef altijd moeilijk, want ik moest van 0 terug beginnen. Ik dacht: nee, ik ben al bijna 30 jaar... Ik wilde iets doen. Ik heb dan besloten om bij Syntra Vlaanderen een opleiding als kapper te volgen, aangezien ik in Syrië nog een jaar in een barbershop van een vriend heb gewerkt toen ik niet kon studeren. Ik ben eerst als werknemer aan de slag gegaan bij barbershops in Putte en Heist-op-den-Berg en heb dan besloten om zelfstandig te beginnen.”

Openingsdatum uitgesteld

Nieuw obstakel was de coronacrisis. Initieel wilde Khuder zijn Westerlo Barbershop op 1 april te openen, maar dat kon dus niet doorgaan. “Het was natuurlijk wel wat ambetant dat we nog bijna twee maanden moesten wachten. Maar we hadden geduld, we wisten dat dat ongeveer nog een à twee maanden zou duren. De crisis heeft me niet doen twijfelen om mijn zaak op te starten - het leven moet doorgaan.”

Shampoo voor de baard

Toen de kapperszaken op 18 mei weer open mochten, zwaaiden ook de deuren van Khuders barbershop open. Zijn zaak is te vinden op de Boerenkrijglaan in het hartje van Westerlo, in een pand waar vroeger een boekhoudkantoor gevestigd was, vlak naast café Trawantel. “In de regio van Heist-op-den-Berg zijn al vrij veel kapsalons en barbershops. Toen ik zag dat dit pand vrijstond, vond ik het meteen de ideale plek om te beginnen.”

Zoals bij elke barbershop ligt ook bij Khuder de focus op het trimmen, scheren, knippen en wassen van baarden. “Maar dames en heren met korte kapsels zijn zeker ook welkom. Daarnaast verkoop ik allerlei producten zoals wax, aftershave, baardolie en shampoo voor je baard.”