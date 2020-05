KFC Heultje viert 100-jarig bestaan met jubileumboek: “Derby’s tegen KVC Westerlo waren telkens op het scherpst van de snee” Wouter Demuynck

26 mei 2020

21u19 0 Westerlo Naar aanleiding van haar 100-jarig bestaan heeft voetbalclub KFC Heultje een boek uitgebracht over de geschiedenis van de club - doorspekt met allerlei anekdotes, krantenknipsels, foto’s en interviews. De club maakte vooral furore in de jaren ‘80, toen KFC Heultje het schopte tot de derde klasse. Er stonden dit jaar heel wat festiviteiten gepland, maar die zijn uitgesteld naar volgend jaar wegens de coronacrisis.

KFC Heultje werd in 1920 gesticht en is daarmee de oudste club van de gemeente Westerlo. De volksclub behaalde op die 100 jaar tijd zes kampioenstitels. Haar gloriejaren beleefde KFC Heultje vooral vanaf 1983, toen de club de titel pakte in eerste provinciale en voor het eerst promoveerde naar de nationale vierde klasse met succestrainer Neel De Ceulaer aan het roer.

Derde klasse

Drie seizoenen later schopten de Heultjenaren het zelfs tot de derde klasse. Vanaf de midden jaren negentig daalde de club weer naar de provinciale reeksen, waarbij in 2014 nog een voorlopig laatste titel werd behaald in vierde provinciale. Datzelfde jaar verhuisde de club ook naar de terreinen van Zoerle Sport in Zoerle-Parwijs, dat zijn activiteiten stopzette, omdat de club in Heultje zelf in woonzone gelegen was. Zo kwam er na 34 jaar een einde aan voetbal in het Ernest Sterckxstadion, vernoemd naar de succesvolle wielrenner uit Heultje die ook banden met de club had.

Heultje-gevoel

Twee jaar geleden sloegen voorzitter Koen Verbraeken en Frans De Cock, secretaris van de club, de handen in elkaar met Fred Janssens en Rudi Ryken, die een archief over Heultje bezitten, om de roemrijke eeuw geschiedenis van de club in een boek te vervatten. Het boek, dat de titel KFC Heultje - Een club naar mijn hart’ kreeg, is goed voor 320 bladzijden met tal van anekdotes, foto’s, krantenknipsels en herinneringen over de club.

“We hadden misschien wel materiaal voor het dubbele aantal bladzijden, maar je kan niet alles vertellen”, lacht Frans De Cock, die tevens voor de eerste ploeg uitkwam tussen 1974 en 1980. “Het is wel een goed overzicht van de voorbije 100 jaar. In die 100 jaar zijn we altijd een familie- en dorpsclub gebleven, waar je alle families uit Heultje kon terugvinden. Het Heultje-gevoel bestaat wel degelijk en dat heeft deze club altijd uniek gemaakt. We hebben het zo toch maar geschopt tot derde klasse en we bestaan nog altijd. Hout vasthouden, maar we zijn een financieel gezonde club met een goede jeugdwerking. Op dit moment hebben we 180 jeugdspelers

Derby’s tegen KVC Westerlo

Op die 100 jaar tijd maakte de club natuurlijk heel wat memorabele momenten mee. Legendarisch waren de derby’s tegen KVC Westerlo. “De laatste is nu al 27 jaar geleden, maar vroeger was er bijna elk jaar een derby. We hebben zowel in eerste provinciale, derde klasse als vierde klasse samengespeeld. En we hebben zeker zoveel derby’s als zij gewonnen”, lacht De Cock. “Dat waren memorabele wedstrijden die heel Westerlo op de been brachten, met wel 4 à 5.000 toeschouwers, en die telkens op het scherpst van de snee werden gespeeld. Verliezen was voor beide partijen geen optie en er werd slechts zelden gelijkgespeeld.”

Festiviteiten afgelast

De eeuw voetbalgeschiedenis zou dit jaar normaal gezien uitbundig gevierd zijn in Heultje - met onder meer een groot jeugdtoernooi, gala-avond en een feestweekend - ware het niet dat corona een stuk tussen de wielen heeft gestoken. Die activiteiten worden nu allemaal verplaatst naar 2021.

Het boek over KFC Heultje kan besteld worden door te mailen naar koen.verbraeken@telenet.be of decock.weckhuysen@gmail.com. De storting van 25 euro gebeurt op de bankrekening BE06 7350 3628 1422 met vermelding ‘Jubileumboek 1920-2020'.