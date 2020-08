Kerstmagie past zesde editie aan door corona: geen acteurs, wel met je bubbel mysterie ontrafelen in het kasteel de Merode Wouter Demuynck

25 augustus 2020

11u50 0 Westerlo Ook de komende kerstperiode zal Kerstmagie in het kasteel de Merode van Westerlo plaatsvinden, zij het wel in een andere vorm door corona. Tijdens deze uitzonderlijke editie van de theaterwandeling zullen acteurs je niet op sleeptouw nemen, maar ga je op ontdekkingstocht doorheen het kasteel met je gezin of bubbel.

Dit najaar is Kerstmagie aan zijn zesde editie toe, maar die zal er door corona toch wat anders uitzien. De theaterwandeling - die zijn oorsprong kent in het kasteel de Merode maar intussen in nog vijf andere kastelen plaatsvindt - zal er deze keer eentje zijn zonder acteurs. “Kerstmagie wordt dit jaar omgetoverd naar een spannende ontdekkingstocht voor het hele gezin. Uitzonderlijk zijn het niet de acteurs die je meenemen, maar wel het kasteel zelf zal schitteren tijdens ‘De Nacht van de Twinkelings’”, klinkt het bij organisator Historalia.

Zingende elven

Dit jaar staan de Twinkelings, zes zingende elven, centraal in het verhaal. Zij zorgen voor hemelse gezangen onder de gewelven, maar plots stoppen hun gezangen, worden ze gevangen en zijn ze hun zangstemmen kwijt. Het is aan de wandelende toeschouwers om doorheen het kasteel hints te verzamelen om het mysterie te ontrafelen.

“Je loopt in een ‘one way-systeem’ waardoor je nooit mensen buiten jouw bubbel zal kruisen of passeren. Bovendien is de sociale afstand gegarandeerd door per bubbel het kasteel te betreden en doordat er dit jaar uitzonderlijk geen acteurs zijn.”

Zes kastelen

Kerstmagie kan je beleven in kastelen in Westerlo, Laarne, Vlamertinge, Sint-Truiden, Wijnendale en Aartselaar. Van 5 tot en met 23 december zijn er voorstellingen. Een toegangsticket kost 14,95 euro, kinderen jonger dan vijf jaar mogen gratis binnen.