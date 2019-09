Kempense vrienden zakken samen met 800 Belgische fans af richting San Marino om Rode Duivels te steunen Jurgen Geyselings

07 september 2019

21u35 5 Westerlo Vrijdagavond werkten de Rode Duivels een kwalificatiewedstrijd af met het oog op het EK in 2020. Op bezoek bij voetbaldwerg San Marino, laatste op de FIFA ranglijst, hadden de mannen van Roberto Martinez het moeilijker dan verwacht. Uiteindelijk konden de fans in de tribunes vier maal juichen en gingen ze het stadion buiten met een 0-4 overwinning van hun helden. Onder de 800 aanwezige Belgische fans bevonden zich ook 6 vrienden uit Morkhoven, Noorderwijk en Westerlo.

Het zestal kameraden, bestaande uit Luc Geysen uit Morkhoven, Wouter Dewyn en Bart Bastiaenssen uit Noorderwijk en Raf Hooyberghs, Steven Cools en Rik Hooyberghs uit Westerlo, vertrok donderdag met het vliegtuig richting San Marino. De zes maken deel uit van een 21-koppige bende die supportersclub ‘Tongel Diabolics’ afvaardigde tijdens de EK-kwalificatie interland van onze Rode Duivels in de dwergstaat. “Ikzelf ben er voor de eerste keer bij tijdens een kwalificatiewedstrijd op verplaatsing”, weet Luc Geysen. “We amuseren ons hier rot. Het is de eerste maar zeker niet de laatste keer, daar ben ik wel zeker van! De wedstrijd was een drama, voor mij leek het wel Janneke en Mieke tegen Janneke en Mieke, tot Dries Mertens op het toneel verscheen. Hij gaf de match uiteindelijk dan toch een beetje meer animo.”

De sfeer onder de Belgen zat er lekker in, in de aanloop naar de match dan toch. “We verzamelden met alle Belgische fans in de Bounty Bar in Rimini om dan vanaf daar in groep af te zakken richting het stadion”, vertelt Luc verder. “In het stadion zelf was de sfeer net dat tikkeltje minder, ook wel omwille van de mindere prestatie van ons nationale elftal wellicht. Een geluk dat de voorspelde regen uitbleef, we hadden onoverdekte plaatsen in het stadion.”

Voor de wedstrijd werd voorzitter Wouter Dewyn van de Tongelse supportersclub gevraagd om een prono te geven voor de match “Het zal simpelweg een droge 0-8 worden, komt allemaal goed. En Lukaku maakt er vijf”, vertelde hij op de radio. Het werd dan wel geen 0-8 en Lukaku verscheen niet op het veld, maar de heren keerden huiswaarts met een 0-4 overwinning met 2 goals van Batshuayi die de plaats van Lukaku innam vooraan.