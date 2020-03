Kempense scholen extra waakzaam door coronavirus: “Er worden posters met hygiënetips opgehangen” Wouter Demuynck

02 maart 2020

19u43 0 Westerlo Naar aanleiding van het coronavirus zijn ook de scholen in de Kempen extra waakzaam nu de krokusvakantie voorbij is. Zo hangt men in de middenschool van Sila Westerlo posters op met hygiënetips en ook bij de Kogeka-scholen in Geel krijgen ouders, leerlingen en personeelsleden de nodige richtlijnen.

Bij de middenschool van Sila Westerlo houden ze de informatie en richtlijnen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en van het Agentschap Zorg en Gezondheid nauwgezet in de gaten. “Alle ouders, leerlingen en leerkrachten hebben een brief gekregen waarin deze richtlijnen worden duidelijk gemaakt. Hierin volgen we ook de basisregel die vanuit de agentschappen komt: wie niet ziek is, komt naar school en wie ziek is, blijft thuis”, vertelt communicatieverantwoordelijke Robin Peeters.

Posters met hygiënetips

“De studiebezoeken gaan door zoals gepland. Volgens diezelfde richtlijnen geven we ook mee wat leerlingen, ouders of leerkrachten moeten doen wanneer ze op vakantie zijn geweest in hoogrisicogebieden en symptomen vertonen. We geven ook tips om zelf een besmetting te voorkomen door een goede hand -en hoesthygiëne toe te passen. Er worden ook nog posters over deze hygiënetips opgehangen om onze leerlingen, leerkrachten en ouders aan te moedigen om deze goed toe te passen.”

Brief en affiches

Ook de zes scholen van Kogeka in Geel hebben een brief met de nodige informatie en affiches over voorzorgsmaatregelen digitaal verspreid naar alle ouders, leerlingen en personeelsleden. Daarin staat onder meer hoe je correct je handen wast en dat je best vermijdt om handen te geven, je gezicht zo weinig mogelijk aanraakt met je handen, thuis te blijven als je zelf ziek bent, en te hoesten of te niezen in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.