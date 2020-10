Kempense punkband Captain Kaiser schrijft themalied voor ochtendshow van Studio Brussel: “Uitdagende opdracht, maar heel trots op het resultaat” Wouter Demuynck

06 oktober 2020

18u28 2 Westerlo Op vraag van Studio Brussel heeft de Kempense punkband Captain Kaiser ‘De Ochtend Suckt’ geschreven. De nieuwe single van de Kempenaars zal dienen als themalied voor de ochtendshow van de radiozender, dat maandag een campagne aftrapte om haar show te promoten.

De Kempenaars van de vijfkoppige punkband Captain Kaiser - met bandleden uit Oevel (Westerlo), Herentals en Antwerpen - zijn al een beetje kind aan huis bij Studio Brussel. De groep dook al een paar keer op in de radioshows van Thibault Christiaensen en is vaste klant in Bruut, StuBru’s digitale stream voor stevige gitaarmuziek.

Themalied

Maandag trapte de radiozender een campagne af om haar ochtendshow, die sinds maart 2019 gepresenteerd wordt door Michèle Cuvelier, te promoten. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Studio Brussel in de zoektocht naar een kort en krachtig themalied uitkwam bij Captain Kaiser.

“De opdracht was uitdagend: het moest een catchy nummer worden over de ochtend van minder dan een minuut én in het Nederlands, terwijl we normaal in het Engels zingen. Het duurde even om de tekst verstaanbaar te krijgen tussen alle gitaren, maar we zijn allemaal heel trots op het resultaat”, zegt frontman Sascha Vansant.

Files tot in Massenhoven

Zoals de naam al doet vermoeden, is ‘De Ochtend Suckt’ niet meteen op maat van ochtendmensen geschreven. “De meeste radiozenders zien opstaan als iets dat ze leuk moeten maken, maar bij StuBru geven ze liever toe dat de ochtend niet altijd een feestje is”, lacht Vansant. Het resultaat is een aanstekelijk liedje met een geestige tekst, die de draak steekt met typische ochtendproblemen zoals files tot in Massenhoven, geen tijd voor koffie of om te snoozen en kwijtgeraakte autosleutels. Afgesloten wordt er met een ‘goeiemorgen’ van Michèle Cuvelier zelf.

Deze werkweek zal ‘De Ochtend Suckt’ minstens zeven keer te horen zijn op Studio Brussel. “Hopelijk valt het in de smaak en krijgen we er deze week een paar fans bij. Die kunnen dan meteen onze nieuwe plaat ontdekken, want die komt binnenkort uit.” Het nieuwste album van Captain Kaiser, The Drover’s Inn, verschijnt in het najaar van 2020. ‘De Ochtend Suckt’ is ook te beluisteren op de website van Studio Brussel.