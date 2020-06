Kempense ondernemers lanceren samen Bubbelbox: brunchbox, culinaire verrassingen en huisgemaakte mocktail Wouter Demuynck

09 juni 2020

18u52 0 Westerlo De Kempense ondernemers Sieben Dierckx, Chloé Minnen, Jo Schoeters en Lien Van Meldert hebben de handen in elkaar geslagen om samen een zogenaamde Bubbelbox te lanceren voor Vaderdag. In de uitgebreide brunchbox vind je verschillende producten terug uit het assortiment van hun drie horecazaken.

De jonge ondernemers moesten tijdens de lockdown hun creativiteit de vrije loop laten. Zo gingen Jo Schoeters en Chloé Minnen uit Turnhout rond eind maart van start met hun mobiele cocktailbar Baroue.

“Maar onze droom om een cocktailbar op te starten heeft een iets andere start gekend door covid-19. Of we over een dosis creatieve flexibiliteit beschikken werd dus al snel op de proef gesteld. Baroue Boxed is een succesvol coronaproof alternatief voor onze cocktailbeleving op locatie”, zeggen Jo en Chloé, die met de box alle ingrediënten aan huis leveren zodat mensen zelf hun cocktail of mocktail maken.

Huisgemaakte ingrediënten

Sieben Dierckx uit Gierle (Lille) biedt met zijn onderneming ‘Richard en z’n bruur’ homecooking op een ofyr aan, maar ook dat kon dus een tijdlang niet doorgaan. In de plaats daarvan verraste hij zijn klanten wekelijks met afhaalgerechten bereid op zijn ofyr. Lien Van Meldert van het Westelse ontbijthuis de Stamtafel bezorgde in tijden van lockdown haar ontbijten eveneens aan huis.

“De creativiteit, passie en focus op beleving brachten ons bij elkaar en zo is de Bubbelbox geboren”, klinkt het bij de jonge ondernemers. “De Bubbelbox is een brunchbox vol huisgemaakte ingrediënten van de Stamtafel, aangevuld met culinaire verrassingen van Richard en z’n bruur en afgewerkt met een homemade mocktail van Baroue. Een ideaal cadeau voor Vaderdag komende zondag.”