Kempense gemeenten ondertekenen voor het eerst allemaal charter Gezonde Gemeente Wouter Demuynck

21 januari 2020

17u37 0 Westerlo Voor het eerst hebben alle 27 Kempense gemeenten het charter Gezonde Gemeente ondertekend, waarmee ze zich engageren voor een sterk lokaal gezondheidsbeleid. Enkel Rijkevorsel was officieel nog geen Gezonde Gemeente, maar met hun ondertekening is het Kempense plaatje nu compleet.

Door het charter te ondertekenen, geven de gemeentebesturen aan dat ze werk willen maken van gezond leven in een gezonde omgeving. Het kan dan gaan om fysieke en mentale gezondheid, maar ook een gezond klimaat, veiligheid en toegankelijke zorgvoorzieningen zijn streefdoelen. Afgevaardigden van alle Kempense gemeenten kwamen dinsdagmiddag samen aan het gemeentehuis in Westerlo om het charter officieel in te huldigen, gevolgd door een gezonde lunch.

Gezond fruit

Eerder waren 26 gemeenten in de Kempen al een Gezonde Gemeente, Rijkevorsel is de enige nieuwkomer. “Ook de vorige legislatuur waren we wel bezig met activiteiten rond gezondheid, maar je merkt dat dat thema steeds belangrijker wordt. Daarom vonden we het belangrijk om dit charter te ondertekenen zodat we het gezondheidsbeleid nog eens extra in de verf kunnen zetten”, legt burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA) uit.

Warme William

“Vorig jaar zijn we gestart met enkele kleine activiteiten, zoals bijvoorbeeld een stil moment op de kermis zodat mensen met overgevoeligheid of autisme ook ernaartoe konden komen. Voor onze medewerkers voorzien we voortaan gezond fruit en we zijn ook geselecteerd voor de Warme William, want we willen ook graag rond psychische problemen bij jongeren werken. Wat dit charter vooral gaat veranderen is dat we gezondheid meer in de kijker willen plaatsen en er meer over gaan communiceren naar onze bevolking toe.”

Teamwerk

Het Logo (lokaal gezondheidsoverleg) Kempen werkt samen met de gemeenten en staat waar nodig voor hen klaar met de nodige expertise. “Het boeken van gezondheidswinst in een stad of gemeente is teamwerk. Binnen het lokaal bestuur kunnen collega’s van verschillende diensten met de gezondheidsmedewerker samenwerken”, zegt Wim Woestenborghs, coördinator van Logo Kempen. “Daarnaast zijn er heel wat organisaties en actoren in het lokale gezondheidsnetwerk van een lokaal bestuur die ongetwijfeld hun steentje kunnen bijdragen. Voeg daar de ondersteuning van het team van Logo Kempen aan toe en je hebt een goede basis om succesvol aan de slag te gaan met preventie en gezondheid in deze legislatuur.”

Met een bezettingsgraad van 100% doen de Kempense gemeenten het uitstekend. In andere regio’s ligt dat op zo’n 87%. Ook bij de invoering van het charter waren de Kempen al toonaangevend door meteen met vijftien gemeenten zich te engageren.