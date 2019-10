Kempenaars helpen met Belgium Mission Team arme bevolking in Bulgarije: “Niet te geloven dat dit Europa is” Wouter Demuynck

24 oktober 2019

18u31 2 Westerlo Het Belgium Mission Team vertrekt deze zondag met 68 helpers naar de Bulgaarse stad Jambol. Een week lang zal de groep, waartoe ook enkele Kempenaars behoren, er de handen uit de mouwen steken om de arme bevolking te helpen.

De vrijwilligersorganisatie Belgium Mission Team (BMT), gelegen in Westerlo en het Limburgse Hechtel, is actief in binnen- en buitenland. In ons land ontfermen de leden zich onder meer over daklozen en kansarme gezinnen en elk jaar organiseren ze ook zelf een reis naar Bulgarije en Servië. Vorig jaar gingen nog 35 mensen mee naar de Bulgaarse stad Kotel, nu is dat aantal bijna verdubbeld met 68 helpers die richting Jambol trekken. De deelnemers komen vooral uit de omgeving van Westerlo en Hechtel, maar ook enkele Nederlanders en Australiërs komen mee.

Verkrottende huisjes

Kristof Heurckmans en partner Karen Cerpentier uit Tongerlo (Westerlo) tekenen met hun kinderen van 5, 3 en bijna 1 jaar opnieuw present in Bulgarije, nadat ze vorig jaar ook al naar Kotel waren afgereisd. Ook de broers James en Jason Paes uit Voortkapel (Westerlo) en Stein Van Echelpoel uit Oevel (Westerlo) gaan een handje toesteken. “De mensen zijn er heel arm. Het is niet te geloven dat dit Europa is. Hoge werkloosheid, verkrottende huisjes, slechte hygiëne zorgen voor slechte leefomstandigheden”, zegt Kristof Heurckmans. “Wij ontfermen ons vooral over de Romagezinnen, die aan de kant van de stad in krotten op een zandvlakte wonen. We zijn al in Zuid-Afrika geweest, maar in Oost-Europa is het erger.”

Weggeefwinkel

Een vrachtwagen vol met goederen zoals kledij, speelgoed, fietsen en keukengerei is inmiddels al naar Jambol vertrokken. “Het bestuur ginds is heel enthousiast en stelt ons een ruimte ter beschikking. We richten er een weggeefwinkel in, waar de mensen mogen nemen wat ze willen. Soms staat er een hele straat vol aan te schuiven. Ook zullen we een weeshuis en een tweedehandswinkel spullen bezorgen. Die laatste gebruikt hun winst om soep te maken voor armen en kinderen een kamp te bezorgen.”

De vrijwilligers gaan in kleinere groepen ook op huisbezoek met een lokale tolk. “Zij gidsen ons naar de allerarmste mensen. Voor hun verhaal maken we tijd. Velen barsten daardoor in tranen uit. Ze snappen niet dat wij tijd voor hen vrijmaken, want ze worden daar gediscrimineerd. Dat vinden ze knap van ons. Hun dankbaarheid is dan ook telkens enorm. Je gaat er niet weg zonder innig omhelsd te worden. Zo’n reis betekent veel voor de mensen die we helpen, maar ook voor de deelnemers. We zien dat zij veranderen en ook hier minderbedeelden gaan helpen.”

Christelijke overtuiging

Voor de jongeren zijn er kinder- en jeugdmomenten om hen een leuke tijd te bezorgen. Ook gaan er twee kapsters mee die de mensen hun haar gratis zullen knippen, zal een gepensioneerde opticien er ogen testen en brillen uitdelen en wordt er een verpleegpost geopend om mensen te verzorgen. De groep organiseert ook een open kerkdienst. “We doen deze reizen uit christelijke overtuiging, maar ook mensen die niets met geloof hebben mogen meereizen. Al moet je er wel een beetje voor openstaan, je mag ook niet anti-geloof zijn”, aldus Kristof, die net zoals Karen, James en Jason naar de evangelische kerk Levende Hoop in Herentals gaat. BMT werkt samen met de plaatselijke afdeling van Youth With A Mission en de plaatselijke christelijk-protestantse kerk om ervoor te zorgen dat ook na die ene week de arme bevolking wordt geholpen.

Kledij krijgt BMT genoeg binnen, maar er worden wel nog fondsen gezocht om alle kosten (zoals intern transport en de aankoop van voedselpakketten) te dekken. Wie een bijdrage wil leveren, kan storten op de rekening BE36 7360 4546 5681 met als mededeling ‘steun Bulgarije’.

Meer info vind je op www.belgiummissionteam.com. De organisatie is ook te volgen op de gelijknamige Facebookpagina.