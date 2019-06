Kelders lopen onder water Jef Van Nooten

11 juni 2019

Bij politiezone Zuiderkempen liepen zondagavond rond 22 uur enkele meldingen van wateroverlast binnen. Aan Geneinde in Tongerlo (Westerlo) was een kelder onder water gelopen. Hetzelfde gebeurde bij een woning aan Bergveld in Zoerle-Parwijs (Westerlo). In de Netelaan in Hulshout kon de riolering al het regenwater niet slikken met een overstroming tot gevolg.