Kasteel de Merode vormt voor vijfde keer het decor van Kerstmagie Wouter Demuynck

01 oktober 2019

22u43 2 Westerlo In het Kasteel de Merode in Westerlo verzamelden dinsdagavond alle cast- en crewleden die in december zullen meewerken aan Kerstmagie, het wandeltheater van Historalia dat aan zijn vijfde editie toe is. Dit jaar zal de nadruk vooral op humor liggen en voor het eerst zijn er ook rollen weggelegd voor allerlei soorten poppen.

Het concept van Kerstmagie blijft aanslaan bij het publiek. Tijdens de voorstelling wandelen groepen van telkens zo’n dertig mensen doorheen het hele kasteel, waar zich in elke kamer een scène afspeelt. Kerstmagie ging vijf jaar geleden van start in het kasteel de Merode, maar intussen is het kerstspektakel uitgebreid naar liefst zes kastelen. Nieuwe toevoegingen dit jaar zijn de kastelen van Hingene en Wijnendale. De kastelen van Duras, Vlamertinge en Laarna zijn ook opnieuw van de partij. Omwille van de groeiende populariteit besloot regisseur Luc Stevens om voor elk kasteel een kasteelregisseur aan te stellen. Voor Westerlo werd dat Jelle Thielemans, terwijl Stevens alles zal coördineren.

‘Het IJs van het Kerstparadijs’ is de naam van de voorstelling in Westerlo. Het huis van de kerstman op de Noordpool is aan het smelten, wat uiteraard het kerstfeest in het gedrang dreigt te brengen. Samen met de acteurs gaat het publiek achterhalen wie ervoor verantwoordelijk is, om zo het winterse paradijs van de kerstman te redden. “Het is zeker niet de bedoeling dat we met een belerend vingertje over het klimaat gaan wijzen”, zegt regisseur Luc Stevens. “Inhoudelijk hebben we het niet te moeilijk gemaakt. De nadruk dit jaar ligt op humor en liedjes zingen. We proberen elk jaar iets nieuws te brengen en daarom gaan we nu in elke kamer met verschillende soorten poppen werken. Voor de kinderen is het visuele aspect namelijk heel belangrijk.”

Buitenscènes

Dit jaar keren enkele personages van vorige edities ook weer terug. “Zo’n vier jaar geleden was er Erika, die toen nog een meisje was en nu terugkeert als tiener”, legt Sofie Vervloet, adjunct-cöordinator van producent Historalia, uit. “Zij sprak enorm tot de verbeelding, er waren veel kinderen die over Erika spraken. De route is deze keer weer anders, met voor het eerst buitenscènes onder de renaissancepoort.” Prins Simon de Merode, eveneens de bezieler van Historalia, is blij dat hij zijn kasteel weer mag openstellen voor het kerstspektakel. “Als kind is het een unieke ervaring om in een elfenkostuum in zo’n kasteel te spelen. Ik ben eigenlijk jaloers op jullie, want ik ben er te oud voor geworden”, sprak de prins lachend het publiek toe.

Kerstmagie blijft intussen maar groeien. In Westerlo alleen al zijn 134 acteurs - verdeeld onder drie groepen die afwisselend zullen spelen - actief. Over de zes locaties heen gaat het om meer dan 1.000 cast- en crewleden, wat het de grootste theaterproductie van ons land maakt. Kerstmagie wordt van 7 tot en met 23 december gespeeld, met uitzondering van 9 en 10 december. Tickets voor de voorstelling, die een uur duurt, kosten 14,95 euro per persoon en kunnen besteld worden op www.kerstmagie.be. Voor kinderen tot en met 4 jaar is de toegang gratis.