Karel en zijn zoon Jonas behalen samen diploma van molenaar: “Je hebt alle zintuigen nodig om een molen te besturen” Wouter Demuynck

29 november 2019

22u45 0 Westerlo Karel Vaneynde (60) en zijn zoon Jonas (32) zijn sinds een tweetal weken officieel molenaar nadat ze samen een cursus bij vzw Levende Molens tot een goed einde hebben gebracht. In hun thuishaven Tongerlo (Westerlo) worden ze allebei molenaar van de recent gerestaureerde Beddermolen.

Als van kleins af aan heeft Karel Vaneynde een grote interesse in wind- en watermolens. Die interesse is er altijd gebleven. Na een tijd nam hij ook Jonas mee toen hij nog jonger was.

Natuurelementen

“Ik ben een boerenzoon, dus ik was sowieso bij alles betrokken wat landbouw behelst. In zo’n molen moet je je terug in de tijd plaatsen en zie je welke technieken ze toen gebruikten. Dat boeit me wel, zeker omdat ik technisch ben opgeleid”, zegt Karel.

“Een molen is iets dat leeft - je moet elke keer luisteren naar die ‘machine’: wat hoor, ruik en voel ik? Je hebt zowat alle zintuigen nodig om het te besturen en te onderhouden. Ook de weersomstandigheden zijn belangrijk. Velen zijn nu bezig over het milieu, maar weten niet wat de natuur is of vanwaar de wind komt. Die natuurelementen zijn zo belangrijk voor ons.”

Cursus

Intussen had ook Jonas de molenmicrobe te pakken. “Met de restauratie van de Beddermolen in Tongerlo las ik in Westel Info dat ze nog molenaars zochten. Daarop zijn we met die cursus begonnen. Al toen ik klein was spraken molens me aan. Vroeger vroeg ik altijd of we naar de Heimolen in Langdorp konden gaan zien. “

De opleiding tot molenaar omvat eerst een theoretische cursus op tien zaterdagen. Daarna volgen 100 uren stage op een windmolen en 10 uren stage op een watermolen. Die stage op de windmolen volgden Karel en Jonas vooral bij Willy Vermaelen - what’s in a name - op de Buulmolen in Olen. De praktische test is de slotsom van de cursus. “Die hebben we op 11 november met succes afgelegd”, vervolgt Jonas. “De belangrijkste factor daarbij was hoe we omgaan met het weer, zoals bijvoorbeeld welk zeil je legt, en natuurlijk hoe je die graankorrels bewerkt tot meel. De jongste molenaar was ik niet, maar wel een van de jongste. Zo’n jonge krachten zijn voor de molenaars natuurlijk steeds welgekomen.”

Bakhuisje

De werken aan het domein rond de Beddermolen vlotten intussen ook goed. Het molenhuis, de schuur, stal, het bijgebouw en het bakhuisje werden eveneens gerestaureerd, nadat de restauratie van de Beddermolen eerder al in september 2017 voltooid was. “Van het bakhuisje heb ik het eerste brood gegeten met meel dat ik zelf geleverd had”, aldus Karel. “Dat is het mooie aan dit domein. De hele cirkel komt hier rond. De landbouwer teelt hiernaast zijn graan, wij malen het tot meel en in het bakhuisje wordt er brood van gebakken.”

Karel en Jonas zullen nu de zes molenaars van de Beddermolen vervoegen. Om beurten stellen die molenaars de molen de eerste en derde zondag van de maand open voor het geïnteresseerde publiek.