Kamp C wint Europese Procura+ Award met circulair aanbestedingstraject Wouter Demuynck

03 oktober 2020

14u29 0 Westerlo Kamp C, het Provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw in Oosterwijk (Westerlo), heeft met hun project ‘t Centrum een Europese Procura+ Award in de categorie ‘Sustainable Procurement of the Year’ gewonnen. Concreet werd hun circulair aanbestedingstraject voor de bouw van het eerste volledig circulair kantoorgebouw in België bekroond.

De Procura+ Awards bekronen opmerkelijke publieke aanbestedingen die inzetten op duurzaamheid en innovatie om publieke goederen, diensten, processen en infrastructuur aanzienlijk te verbeteren.

Samen met Kamp C tekent het consortium ‘Kamp Circulair’ voor de bouw van ‘t Centrum op het terrein van het provinciaal centrum. Dat wordt het eerste circulaire kantoorgebouw in België dat rekening houdt met alle zeven pijlers van circulair bouwen: circulaire materialen, circulair ontwerpen, circulair aanbesteden, circulaire businessmodellen, circulaire financiën, circulair werken en circulaire gebiedsontwikkeling.

Circulaire aanbesteding

In 2018 begon Kamp C het circulair aanbestedingstraject met een vormingsprogramma voor mogelijke kandidaten, alvorens de aanbesteding openbaar te maken. In plaats van gedetailleerd uit te schrijven hoe het gebouw er zou moeten uitzien en welke materialen gebruikt moeten worden, opteerde Kamp C voor een functioneel programma. Er waren slechts enkele minimumeisen, zoals een optimaal hergebruik van het gebouw en de componenten, zonder te zeggen hoe alles precies moet gebeuren. Dat aanbestedingstraject wordt nu door de jury van de Procura+ Awards bekroond.

“Uiteraard zijn we trots op deze internationale erkenning”, zegt Kamp C-voorzitter Kathleen Helsen. “Procura+ is een Europees netwerk van meer dan 40 publieke instellingen dat kennis over duurzame en innovatieve aanbestedingen samenbrengt en promoot, onder meer door advies en ondersteuning te geven aan overheden die op deze manier willen aanbesteden.”