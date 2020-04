Kamp C selecteert twaalf creatieve ontwerpen voor 3D-printwedstrijd: van bubbelbad tot klimmuur en pooltafel Wouter Demuynck

15 april 2020

16u41 0 Westerlo Kamp C, het Provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw in Westerlo, heeft twaalf inzendingen genomineerd die in drie categorieën zullen meedingen naar de hoofdprijs van hun 3D-printwedstrijd. Daarmee wil het centrum de vele mogelijkheden van 3D-betonprinten in de kijker zetten. Tot de kanshebbers behoren onder meer ontwerpen van een bubbelbad, klimmuur, wijnrek en een waterval.

Sinds vorig jaar beschikt Kamp C over de grootste 3D-betonprinter in Europa. Bouwbedrijven en scholen kunnen er kennismaken met de nieuwe techniek.

“Om nog meer stakeholders in de bouwsector uit te dagen om de mogelijkheden van het 3D-betonprinten te verkennen, hebben we samen met het Redactiebureau Palindroom deze wedstrijd ontworpen voor architecten, designers en studenten. De inzendingen werden door een vakjury beoordeeld op originaliteit, vormgeving en of het object zich goed leent voor 3D-printen”, zegt Kathleen Helsen, voorzitter van Kamp C.

Van bubbelbad tot klimmuur

Alle kandidaten konden een ontwerp indienen voor een object waarbij de voordelen van 3D-printen goed tot hun recht zouden komen. Naast de categorieën interieur en exterieur is er voor studenten nog een aparte categorie. Een vakjury selecteerde uit alle inzendingen uiteindelijk de twaalf interessantste projecten.

De kandidaten bewijzen met hun ontwerpen alvast dat de mogelijkheden van 3D-betonprinten legio zijn. In de categorie exterieur maken een waterval, fontein en een voorgevel kans op de hoofdprijs, in de categorie interieur kon de vakjury ontwerpen van een bubbelbad, wijnrek, zitbank en een multifunctionele scheidingswand wel smaken. Bij de studenten vielen dan weer ontwerpen van een zitboog, tafel, klimmuur, stoel en een pooltafel op.

Publieksprijs

De laureaten zullen bekendgemaakt worden bij een officiële prijsuitreiking, die later dit jaar zal plaatsvinden wanneer de coronamaatregelen zijn opgeheven. Naast de prijzen van de vakjury wordt er ook een publieksprijs uitgereikt. Je vindt alle genomineerden en hun inzendingen op www.kampcdaagtuit.be. Tot 12 mei kan je daar stemmen voor je favoriete ontwerp.